Seminário do IBDFAM reúne juristas e estudantes na UCS Hortênsias

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM/RS) promoveu, no Campus das Hortênsias da UCS, um ambiente de debates que capacitou profissionais da região

O Núcleo de Caxias do Sul do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM/RS, em parceria com a UCS (Campus das Hortênsias) e a Subseção de Canela/Gramado da OAB/RS, promoveu na noite de 21 de agosto, em Canela, o seminário “Direito das Famílias em Transformação”, reunindo autoridades e acadêmicos de Direito da região. O encontro concebeu a presença dos renomados palestrantes Rafael Calmon, Juiz de Direito do TJES, doutor e mestre em Direito Processual Civil, e Patrícia Calmon, advogada, escritora e presidente da Comissão da Pessoa Idosa do IBDFAM/ES. Juntos, debateram os desafios na proteção jurídica da pessoa idosa, bem como as reformas legislativas nas relações patrimoniais e sucessórias.

O encontro integrou as comemorações dos 25 anos do curso de Direito da UCS Hortênsias, reafirmando o compromisso da instituição com a formação de juristas da Serra Gaúcha. Cerca de 170 pessoas participaram, número que evidencia o interesse crescente nos debates sobre Direito das Famílias.

A organização ficou a cargo da advogada Bartira Merlin, presidente do Núcleo de Caxias do Sul do IBDFAM/RS, juntamente com as integrantes do núcleo Tatiana Fortes, Katiane Paim e Jaciara Bonalume, além da professora Isabel Nader, coordenadora do curso de Direito da UCS Hortênsias, e de Roberto Maldaner, presidente da Subseção Canela/Gramado da OAB/RS.

Rafael Calmon Rangel

O seminário contou com o patrocínio de entidades como a Exotics Informática, Merlin & Fortes Advocacia das Famílias, Vinícola Stopassola, Florybal, Bonalume & Andrade Advocacia, AR Master Sul, Bruna Milan Advocacia e Dra. Loanda Maria Lopes Milan, os quais viabilizaram a realização da conferência que contou com alto número de público e recebeu personalidades significativas para induzir a troca de experiências, conhecimento e opiniões.

Encontros como este, promovidos pelo IBDFAM, contribuem para que o vínculo entre instituição de ensino e profissionais especializados possa capacitar a nova geração que irá compor o sistema jurídico brasileiro. A gravação completa do seminário está disponível no YouTube pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=A-5uWmb-pw4 ou assista abaixo: