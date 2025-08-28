Canela confirma programação para a Semana da Pátria 2025



A tradicional Semana da Pátria de Canela, de 2025, vai acontecer a partir desta segunda-feira, dia 1º de setembro, com a abertura oficial já neste primeiro dia do mês, com atos em frente à Prefeitura Municipal. No dia 7, acontece o desfile cívico, ponto alto da programação, previsto para iniciar às 14 horas.

Como ocorre todos os anos, de 1º a 5 de setembro é realizado diariamente o hasteamento e arriamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Canela, no Largo do Paço Municipal. No primeiro dia, quando ocorre a abertura oficial, o hasteamento será feito por autoridades ligadas aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Canela. Nos demais dias, duas secretarias municipais se revezam no ato cívico.

No dia 7 de setembro, quando culmina a programação em homenagem à Independência do Brasil, o hasteamento das bandeiras ocorre às 13h45 na Praça João Corrêa. Pontualmente às 14 horas, iniciará o desfile cívico pela Rua Felisberto Soares e Avenida Osvaldo Aranha. No encerramento, uma centelha do Fogo Simbólico da Pátria será transportada por cavalarianos do CTG Querência, para iniciar os preparativos da Semana Farroupilha 2025, originando a Chama Crioula.

A organização da Semana da Pátria informa que em caso de mau tempo no dia do desfile cívico, este será transferido para o dia 20 de setembro.

Confira a programação completa abaixo:



1º de setembro (segunda-feira)

9h – Solenidade de abertura oficial da Semana da Pátria de Canela no Largo da Prefeitura, com hasteamento das bandeiras. A bandeira do Brasil será hasteada pelo prefeito Gilberto Cezar; a do Rio Grande do Sul, pelo presidente da Câmara de Vereadores; e a de Canela, por juiz da Comarca local.

16h45 – Arriamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Governo.

2 de setembro (terça-feira)

8h30 – Hasteamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

16h45 – Arriamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.

3 de setembro (quarta-feira)

8h30 – Hasteamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo.

16h45 – Arriamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização.

4 de setembro (quinta-feira)

8h30 – Hasteamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Gestão Pública.

16h45 – Arriamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde.

5 de setembro (sexta-feira)

8h30 – Hasteamento das bandeiras, sob responsabilidade das Secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura e de Educação, Esporte e Lazer.

16h45 – Arriamento das bandeiras, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura.

7 de setembro (domingo)

13h45 – Cerimônia de abertura oficial do Desfile Cívico, com hasteamento das bandeiras na Praça João Corrêa.

14h – Desfile Cívico pela rua Felisberto Soares e avenida Osvaldo Aranha. Posteriormente acontece o encerramento da Semana da Pátria e transferência do Fogo Simbólico pelo CTG Querência, na Praça João Corrêa.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela