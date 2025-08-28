COMO LER A BÍBLIA?

Em Ezequiel 31:14, está escrito: “…todos os orgulhosos estão entregues à morte…”. Parece duro ler estas palavras, ainda mais quando buscamos consolo e socorro na Palavra de Deus. Observe que o Senhor diz que todos os orgulhosos herdam coisas ruins; então, Ele revela o caminho para recebermos o alívio que buscamos, a resposta que necessitamos, a vida abundante e feliz que desejamos: a humildade. Essas palavras são um alento para nós e não uma palavra dura e difícil de ler! Precisamos aprender a extrair dos versículos que lemos a instrução para mudar o nosso viver, a fim de recebermos a bênção de Deus. Não leia a Bíblia intelectualmente! Leia buscando princípios novos, pensamentos novos e maneiras novas. Você descobrirá o quanto Deus é sábio e o quanto Sua Palavra é viva e eficaz!

Leia esse texto de Romanos 12:9-21.

As virtudes recomendadas

⁹ O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.

¹⁰ Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.

¹¹ No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor;

¹² regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes;

¹³ compartilhai as necessidades dos santos; praticai a hospitalidade;

¹⁴ abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.

¹⁵ Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.

¹⁶ Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos.

¹⁷ Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens;

¹⁸ se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens;

¹⁹ não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito:

A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor.

²⁰ Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.

²¹ Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.

