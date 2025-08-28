Deputada federal pede investigação do MPF sobre ação da Brigada Militar contra indígenas em Canela

A deputada Denise Pessôa (PT‑RS) solicitou nesta terça-feira (26 de agosto de 2025) que o Ministério Público Federal (MPF) apure a atuação da Brigada Militar durante uma ação envolvendo famílias indígenas Kaingang em Canela, ocorrida no dia anterior.

Segundo informou o perfil da deputada nas redes sociais, as imagens que circulam nas redes sociais e documento do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) – Regional Sul, as famílias indígenas — que comercializavam artesanato próximo à Catedral de Pedra — foram alvo de uma abordagem considerada agressiva pelos policiais. Um dos indígenas, Silvério Ribeiro, teria sofrido agressões físicas.

No pedido formal, Denise Pessôa requer a abertura tanto de inquérito civil quanto criminal, com o objetivo de investigar possíveis abusos de autoridade, racismo e violações de direitos fundamentais. Além disso, a deputada pleiteou medidas protetivas imediatas para garantir a segurança das famílias envolvidas.

