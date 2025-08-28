Historiador Antônio Olmiro lança segunda edição de Canela Passado a Limpo na Feira do Livro

O escritor e historiador Antônio Olmiro dos Reis esteve nesta semana na redação da Folha para apresentar a segunda edição de sua obra Canela Passado a Limpo. O exemplar foi entregue ao jornalista Francisco Rocha e será oficialmente lançado durante a *24ª Feira do Livro de Canela, que acontece de *12 a 20 de setembro, na Praça João Corrêa.

O livro reúne diversos recortes da história do município, fruto do acervo pessoal de Olmiro, que pesquisa e documenta fatos sobre Canela desde 1968. Entre os registros, destacam-se fotografias raras que remontam ao início do século XX, com imagens datadas de 1901.

Com a nova edição, Olmiro reforça sua missão de preservar a memória da cidade, oferecendo ao público uma oportunidade de revisitar personagens, eventos e transformações que marcaram a trajetória de Canela.

— “O objetivo é manter viva a nossa história e proporcionar às novas gerações o contato com fatos e imagens que ajudam a compreender de onde viemos e como chegamos até aqui”, destacou o historiador.

A obra será uma das atrações literárias da Feira, consolidando-se como material de pesquisa para estudiosos, moradores e visitantes interessados na identidade cultural canelense.