Laudos confirmam feminicídio seguido de suicídio em caso que chocou Canela

Bruno e Yasmin foram encontrados sem vida na cama do casal, no final de julho

Os laudos periciais do IGP – Instituto Geral de Perícias confirmaram a linha investigativa adotada pela Polícia Civil em relação à tragédia ocorrida no dia 25 de julho, em Canela. A apuração concluiu que se tratou de um feminicídio seguido de suicídio, envolvendo o casal Yasmin Schaefer da Luz, de 30 anos, e Bruno Rocha da Luz, de 31 anos.

Segundo os exames, Yasmin apresentava dois ferimentos por arma de fogo, enquanto Bruno tinha um ferimento semelhante no crânio. Ao lado dele, foi encontrado um revólver calibre .38. O laudo indicou ainda que a morte de Yasmin ocorreu pelo menos duas horas antes do disparo fatal contra Bruno.

A análise indica que Bruno realizou os dois disparos contra Yasmin, enquanto ela estava deitada na cama. Após, a arma foi novamente municiada e ele então efetuou um disparo contra si mesmo.

Com o avanço da investigação, as provas convergiram para a conclusão de que Bruno foi o autor do feminicídio de Yasmin, antes de cometer suicídio. Devido ao falecimento do autor, não haverá indiciamento formal, e o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário para encerramento.

Procure ajuda

A Folha de Canela reforça seu compromisso em tratar casos de violência e saúde mental com seriedade e responsabilidade. Este episódio trágico reacende a necessidade de diálogo sobre a prevenção ao feminicídio e o cuidado com a saúde emocional.

Se você ou alguém próximo enfrenta pensamentos suicidas, procure ajuda:

CVV – Centro de Valorização da Vida: ligue 188 (atendimento 24h e gratuito).

Acesse: www.cvv.org.br



Em situações de emergência, procure imediatamente o Hospital de Caridade de Canela ou o serviço de saúde mais próximo.

Casos iniciais podem receber tratamento em todas as unidades de saúde e casos mais graves, incluindo crises, podem ser atendidas diretamente no CAPS.

O serviço é oferecido das 7h às 17h nas unidades de saúde e no CAPS, que fica na Rua São Francisco, 180, no centro de Canela.

Fora destes horários, a orientação é buscar o apoio do SAMU, através do telefone 192, ou diretamente no Hospital de Caridade de Canela.

Leia mais