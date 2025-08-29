ACIC promove café da manhã e lança Núcleo do Comércio em Canela

A Associação Comercial e Industrial de Canela – ACIC realizou um café da manhã, nesta quinta-feira, na Pousada do Bosque, com empresários do comércio local com o objetivo de estruturar o Núcleo do Comércio na entidade, a exemplo de iniciativas já existentes nos segmentos de Turismo e Mulheres Empreendedoras.

As empresárias Ângela Cardoso, presidente do Núcleo do Comércio, e Fernanda Wronsky, juntamente com a equipe da ACIC, apresentaram ideias e promoveram um debate com os comerciantes. Os presentes também responderam a uma pesquisa voltada a identificar os principais anseios do setor, em Canela.

Durante o encontro, duas ações importantes foram definidas para ocorrer ainda neste ano. A primeira será a continuidade da campanha “Nos Trilhos da Magia”, promovida pela ACIC há três anos no período natalino, que nesta edição passará por ajustes. A segunda prevê a realização de um workshop ou palestra de qualificação, voltado ao aprimoramento das equipes de vendas.

Além disso, os próximos encontros do núcleo irão discutir estratégias para manter o turista por mais tempo na cidade, formas de valorizar mais o comércio das avenidas Osvaldo Aranha e João Pessoa, tornando-as mais atrativas ao público, além de um trabalho voltado a fidelização do cliente.

” Esse encontro foi apenas o ponto de partida: queremos que o comércio de Canela cresça, se fortaleça e fidelize tanto os nossos clientes quanto os turistas, que foram justamente a principal preocupação apontada por todos nós neste primeiro encontro” afirma Angela Cardoso”,

O Núcleo do Comércio nasce com a missão de observar o mercado, analisar demandas e promover ações que realmente fomentem as vendas, fortalecendo o setor e contribuindo para o desenvolvimento da economia local.