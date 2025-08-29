Atleta de Canela conquista mundial de Jiu Jitsu em Las Vegas

Cíntia Honorato, faixa preta, venceu na categoria Master 2 Médio e dedica a conquista ao time, à filha e aos mais de 200 alunos que ensina na cidade

A atleta de Jiu Jitsu Cíntia Honorato, moradora de Canela desde 2015, conquistou essa semana o título de campeã mundial na categoria Faixa Preta Master 2 Médio (até 69kg), no campeonato realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento ocorre entre o dia 28 de agosto e 30 de setembro, reunindo competidores de diversos países.

O Mundial é organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), considerada a maior federação da modalidade no mundo. Além da conquista nos Estados Unidos, Cíntia é a atual campeã brasileira, sul-americana e sul-brasileira da mesma federação, resultados que consolidam sua trajetória no esporte.

Cíntia, que soma vários títulos estaduais e brasileiros, destacou a emoção de lutar fora do país e a importância da conquista para todos que a acompanham. “Lutar fora do país é representar meu time em outro lugar do mundo, é viver um sonho sem explicação! Cada gota de suor e lágrima de dedicação foram honrados nos Estados Unidos. Meu time trabalhou diariamente comigo para que isso se tornasse realidade. É um feito em grupo”, afirmou.

Natural de São Gabriel, a atleta pratica Jiu-Jitsu há dez anos e concilia a rotina de treinos com a dedicação às mais de 200 crianças que ensina. Ela ministra aulas no CT Honorato e na escolinha Risque e Rabisque, em Canela. “Eles são meu combustível para trazer esperança ao mundo, que as coisas acontecem com dedicação e esforço e para que todos entendam que podemos conquistar o que almejamos desde que a gente se dedique na proporção certa”, contou.

Cíntia faz questão de dividir o título com todos que fazem parte de sua trajetória. “Esse título é do CT Honorato, do meu professor Alessandro, da minha filha Sofia e de todas as crianças que demonstram orgulho em serem minhas alunas”, disse.

Para ela, o maior legado é incentivar seus alunos a acreditarem em si mesmos. “Eu sempre falo para eles, que existem pessoas que vieram ao mundo contar histórias e falar da história dos outros, mas o que move nossas vidas é escrever nossa própria história e poder contar o que nós vivemos. Assim não temos nem tempo de se importar com o que acontece ao redor, pois estamos o tempo todo trabalhando para escrever a nossa própria história”, finalizou.

Com essa conquista internacional, Cíntia Honorato reforça o nome de Canela no cenário do Jiu-Jitsu e inspira tanto atletas quanto alunos a acreditarem no esforço diário e na dedicação. O título em Las Vegas é mais uma prova de que disciplina, paixão e trabalho em equipe podem transformar sonhos em realidade.