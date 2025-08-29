Canela realiza primeiro encontro com as famílias do programa Primeira Infância Melhor no município

Nesta quinta-feira, dia 28, aconteceu o primeiro encontro presencial mensal do programa Primeira Infância Melhor (PIM) com as famílias atendidas em Canela. O evento foi realizado no Espaço Sicredi da Avenida João Pessoa, com a presença dos representantes das áreas de saúde, educação e assistência social da Prefeitura que coordenam a iniciativa no município.

Durante o encontro, a psicóloga Denise Zagoneli falou sobre a importância da primeira infância e dos cuidados e estímulos fundamentais nesta primeira fase da vida. A nutricionista Patrícia da Veiga também colaborou com informações sobre amamentação, reforçando o quanto o aleitamento materno é um diferencial para o desenvolvimento integral das crianças. Por fim, foi feita a entrega de kits de enxoval do programa Mãe Gaúcha.

A secretária de Educação, Esporte e Lazer, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, e a adjunta de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Solange Aguiar, participaram da abertura.

Conheça o PIM em Canela

O PIM é um programa que faz, semanalmente, o acompanhamento de gestantes e crianças com 6 anos ou menos, e busca apoiar as famílias na sua realidade e desenvolver integralmente as crianças através de práticas pedagógicas. Encontros como o desta quinta-feira vão acontecer todos os meses para fortalecer o vínculo com as famílias.

Atualmente, o programa conta com duas visitadoras (Cláudia Dutra e Priscila Daiello) que percorrem o território dos bairros São Luiz e Canelinha, onde são atendidas, nesse momento, 29 famílias. A equipe técnica do PIM tem os seguintes representantes por área: Saúde, Tânia Aguiar; Educação, Vanessa Tomé; Assistência, Tassia da Silva; e supervisão, Ana Madeira.