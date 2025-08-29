CTG Querência confirma realização da Ronda Crioula no Parque de Rodeios Saiqui

Salão principal está interditado e atividades serão realizadas em espaço alternativo

O CTG Querência, de Canela, confirmou que a programação da Ronda Crioula, com início previsto para o dia 7 de setembro, e os Festejos Farroupilhas de 2025 estão mantidos e ocorrerão no Parque de Rodeios Saiqui.

No entanto, o galpão principal do local foi interditado nesta semana pelo Corpo de Bombeiros, após denúncia. Segundo informações, os problemas envolvem a ausência do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e falhas estruturais no telhado, que apresenta riscos.

Diante da situação, as atividades que aconteceriam no salão de baile foram transferidas para o Salão 2, localizado logo na entrada do Parque, à esquerda. O espaço recebeu a liberação para sediar as atrações até que os ajustes necessários sejam realizados no galpão principal.

Em nota oficial assinada pelo patrão Luiz Kerschner, o CTG destacou que as comemorações seguem confirmadas e que todas as medidas de segurança estão sendo observadas conforme as orientações do Corpo de Bombeiros.