Festim de Primavera retorna em sua segunda edição com menu exclusivo em paisagem deslumbrante

Com 6 etapas e roteiro itinerante dentro do Mátria Parque de Flores, o menu tem a curadoria do Chef Marcos Livi e acontece somente uma vez ao ano

A Serra Gaúcha se prepara para a segunda edição do Festim de Primavera, que acontecerá no dia 21 de setembro no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, e marcará o início da primavera no hemisfério sul. Idealizado pelo chef Marcos Livi em parceria com o Parador Hampel, o evento acontece apenas uma vez ao ano e combina alta gastronomia e os cenários exuberantes do Parque, considerado o maior da América Latina.

Após o sucesso da primeira edição, que reuniu cerca de 150 participantes, o Festim retorna com um menu ainda mais sofisticado, nomeado Ode à Primavera, e assinado por Livi e por chefs convidados de destaque nacional. Entre eles estão George Lima, de Santa Catarina, com o Puchero da Banda Oriental; Irany Arteche, do Rio Grande do Sul, que apresenta Ciabatta de Juçara acompanhada de caponata de mangará; Manoel de Oliveira, de Goiás, com Arroz Caldoso finalizado com aioli de limão-bergamota; Adriano Geleia, de São Paulo, que combina Ancho bovino e Camarão crocante; e Mateus Lacerda, de Minas Gerais, com sua Banoffe na Parrilla, feita com banana assada na hora, doce de leite mineiro e farofa de amêndoas. O menu inclui água, refrigerante, vinho e espumante, garantindo harmonização completa com os pratos.

O Mátria Parque de Flores, localizado em São Francisco de Paula, ocupa 50 hectares e abriga mais de 300 espécies de flores e plantas. Com 30 jardins temáticos e trilhas ecológicas, o parque combina natureza, arte e cultura, criando cenários que tornam o Festim uma experiência única. O roteiro do evento leva os participantes por alguns dos espaços mais emblemáticos do Parque. O percurso começa no Monumento à Borboleta, passa pelo Jardim Sensorial, chega ao grande destaque do parque: o Túnel de Glicínias, com seus 102 metros de comprimento, sendo considerado o segundo maior do mundo e termina no Meliponário, onde méis nativos e queijos premiados complementam a experiência exclusiva.

Confira o menu completo

ESTAÇÃO 1 | SEMENTE

Puchero da Banda Oriental | Chef George LimaEnsopado típico culinária espanhola e de países da América do Sul, servido com cachaças de frutas nativas.

ESTAÇÃO 2 | DESABROCHAR

Ciabatta de Juçara | Chef Irany Arteche

Pão artesanal feito com juçara, uma palmeira nativa da Mata Atlântica, servido com caponata de mangará e creme azedo.

ESTAÇÃO 3 | FOLHAGEM

Arroz Caldoso | Chef Manoel de Oliveira

Arroz caldoso com ervilhas, vagem, abobrinha, cenoura, salsão, alho-poró e cogumelos, finalizado com aioli de limão-bergamota e cebola crocante.

ESTAÇÃO 4 | FLORAÇÃO

Da Terra ao Mar: Ancho e Camarão | Chef Adriano Geleia

Ancho bovino com manteiga de algas marinhas e alho defumado, mousseline de tubérculos e camarão crocante.

ESTAÇÃO 5 | ESSÊNCIA

Mel e Queijos

Seleção de méis nativos, queijos locais premiados e flores comestíveis.

ESTAÇÃO 6 | FRUTO

Banoffe na Parrilla | Chef Mateus Lacerda

Banana assada na hora, doce de leite mineiro, farofa de amêndoas e chantilly.

DE VOLTA AO SOLO

Café da Serra | Chef Michele LacerdaGrãos especiais da Serra do Caparaó ES/MG

Conheça os chefs

Marcos Livi

Nascido em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, Marcos Livi é um dos nomes mais relevantes da gastronomia gaúcha. A paixão pela cozinha começou cedo, ainda na infância, quando ajudava no Xis da Dona Laura, lancheria da família. Com formação em Gastronomia pela Castelli e pelo Senac como Chef Internacional, construiu uma trajetória de mais de 40 anos na área, sendo três décadas delas no efervescente cenário gastronômico de São Paulo.

Reconhecido como o homem do fogo, Marcos Livi domina como poucos as artes da cocção e do assar, transformando brasas em palco e ingredientes em espetáculo. Seu trabalho com o fogo transcende a técnica: é cultura, é memória, é celebração.

Jorge Lima

George Lima, natural de Lages (SC), iniciou seu contato com a gastronomia ainda na infância, ao lado da avó, na cozinha da fazenda de ovinos da família. Formado como Cozinheiro Chef pela Univali, em Balneário Camboriú, construiu ao longo de 7 anos uma trajetória marcada pelo resgate da cozinha regional catarinense, com forte influência do tropeirismo.

Atualmente chef de cozinha do restaurante Vistta, em Praia Grande (SC), atua ao lado de Marcos Livi valorizando ingredientes do território e técnicas que unem litoral e campos de altitude, promovendo uma gastronomia de terroir e experiência.

Irã Arteche

Nutricionista e Mestre em Fitotecnia pela UFRGS/Agronomia, é pioneira na implementação em larga escala da Merenda Agroecológica nas escolas públicas estaduais do RS. Idealizou o Projeto PANC junto à CONAB/PNUD, criando o próprio acrônimo para as Plantas Alimentícias Não Convencionais.

Atua em áreas relacionadas à alimentação saudável, escolar, agroecologia, PANC e gastronomia sustentável, promovendo inovação e valorização de ingredientes locais.

Manoel de Oliveira

Com 12 anos de trajetória na gastronomia, Manoel de Oliveira construiu uma carreira sólida, passando por cozinhas premiadas e instituições de excelência. Formado pela PUC, Senac e pela renomada Escola Laurent Suaudeau, adquiriu experiência diversificada e técnica refinada.

Ao longo de sua carreira, Manoel atuou em importantes casas e hotéis de referência, como o Castelo Saint Andrews, e integrou as equipes do premiado Íz Restaurante e da 1929 Trattoria Moderna, ambos sob o comando do chef Ian Baiocchi, em Goiânia. Atualmente, Manoel é o chef responsável pelo Hotel Casa da Montanha e pelo restaurante Giostra Cucina, ambos localizados na charmosa cidade de Gramado, na Serra Gaúcha.

Mateus Lacerda

Mateus Lacerda tem 25 anos e é chef de cozinha do restaurante Dom José, localizado na comunidade da Forquilha do Rio, na cidade de Espera Feliz (MG), em plena região do Caparaó. Sua trajetória com a gastronomia é marcada pela união entre afeto e técnica. Formado como tecnólogo em Gastronomia e especializado em culinária francesa pela tradicional escola Le Cordon Bleu, Mateus construiu um caminho que valoriza tanto a sofisticação dos fundamentos quanto a simplicidade poderosa da cozinha de memória.

Desde 2021, está à frente do Dom José, restaurante criado em homenagem ao avô — figura central em sua história e inspiração constante no dia a dia do trabalho. No restaurante, desenvolve uma cozinha afetiva, voltada à valorização de ingredientes regionais e sazonais, em pratos que carregam histórias, identidades e pertencimento. A natureza exuberante do Caparaó e as tradições locais são suas maiores fontes de criação.

Adriano Geleia

O chef Adriano Geléia é uma referência consolidada em churrasco no Brasil, com mais de 20 anos de experiência na gastronomia especializada em carnes. Sua carreira é marcada pela aplicação rigorosa de técnicas de preparo, maturação e cocção, aliadas à busca constante por inovação em cortes e sabores.

Atualmente, Geleia participa dos principais eventos de churrasco do país, demonstrando domínio técnico na manipulação de carnes, no controle preciso de temperatura e no desenvolvimento de receitas que equilibram sabor, textura e apresentação. Reconhecido por sua metodologia apurada e atenção aos detalhes, ele transforma cada preparação em uma experiência gastronômica completa.

Serviço:Data: 21 de setembro, domingoHorário: Início às 11hAtividades: Música ao vivo e uma experiência gastronômica únicaCardápio: Menu de 6 tempos, elaborado por chefs convidados e harmonizado com vinhos, espumantes Miolo e muito mais3º lote: R$ 429,00 – por pessoaIngressos: Garanta já o seu direto na central de vendas pelo fone (54) 99229-5497 ou no site

www.matriaparque.com.br