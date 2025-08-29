Festival Gastronômico garante descontos em Hotéis e Parques em Canela durante o mês de setembro

Setembro se consolida como o mês ideal para visitar Canela, na Serra Gaúcha. Para impulsionar o turismo e enriquecer a experiência dos visitantes durante o “Sabores de Canela – Festival de Cultura e Gastronomia”, a rede hoteleira e os principais parques turísticos da cidade se uniram em uma campanha inédita de descontos. Entre os dias 4 e 21 de setembro, período de realização do evento, os turistas poderão desfrutar de 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas selecionados, e de 10% a 15% em ingressos para parques.

A iniciativa visa atrair ainda mais público para o festival, que é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) com o objetivo de consolidar a cidade como um polo de excelência gastronômica. O “Sabores de Canela” propõe uma imersão nos sabores afetivos da região, com pratos exclusivos e criações autorais desenvolvidas por chefs e cozinheiros locais, que estarão disponíveis apenas durante o evento.

Para garantir os benefícios, os visitantes devem inserir o cupom SABORES2025 no momento da reserva, que deve ser feita diretamente nos sites dos estabelecimentos participantes. A promoção é válida exclusivamente para o período de 04 a 21 de setembro de 2025, coincidindo com a programação do festival.

“Essa é uma oportunidade única para o turista vivenciar o melhor de Canela em setembro: uma gastronomia autêntica, combinada com uma hotelaria de excelência e atrações de renome, tudo com um benefício exclusivo”, afirma Maurício Boniatti, presidente da ACIC. “A união do setor fortalece nosso destino e convida a todos para celebrarem a cultura local conosco.”

Estabelecimentos Participantes da Campanha:

Hotéis e Pousadas (20% de desconto na diária):

Hotel Cabanas Altos da Serra

Estalagem Vila Suzana

Grande Hotel Canela

Hotel Boutique Flor

Hotel Serra Nevada

Pousada Caliandra da Serra

Vila Suzana Parque Hotel

Hotel Pousada do Bosque

Pousada Spa Solar Don Ramón

Pousada Vila 505

Parques (Entre 10% e 15% de desconto no ingresso):

Terra Grande

Parque Alpen

Bondinhos Canela

Parque Terra Mágica Florybal

Parque do Caracol

Castelinho

Roda Canela

O “Sabores de Canela” conta com o apoio institucional da ABRASEL, patrocínio do Sicredi e da Sulgás, e apoio da UCS – Campus Universitário da Região das Hortênsias.

Para mais informações sobre o festival, a programação completa e os estabelecimentos participantes, acesse o site oficial:www.acicanela.com.br/sabores-de-canela.