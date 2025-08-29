Festival Gastronômico garante descontos em Hotéis e Parques em Canela durante o mês de setembro

Setembro se consolida como o mês ideal para visitar Canela, na Serra Gaúcha. Para impulsionar o turismo e enriquecer a experiência dos visitantes durante o “Sabores de Canela – Festival de Cultura e Gastronomia”, a rede hoteleira e os principais parques turísticos da cidade se uniram em uma campanha inédita de descontos. Entre os dias 4 e 21 de setembro, período de realização do evento, os turistas poderão desfrutar de 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas selecionados, e de 10% a 15% em ingressos para parques.
A iniciativa visa atrair ainda mais público para o festival, que é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) com o objetivo de consolidar a cidade como um polo de excelência gastronômica. O “Sabores de Canela” propõe uma imersão nos sabores afetivos da região, com pratos exclusivos e criações autorais desenvolvidas por chefs e cozinheiros locais, que estarão disponíveis apenas durante o evento.
Para garantir os benefícios, os visitantes devem inserir o cupom SABORES2025 no momento da reserva, que deve ser feita diretamente nos sites dos estabelecimentos participantes. A promoção é válida exclusivamente para o período de 04 a 21 de setembro de 2025, coincidindo com a programação do festival.
“Essa é uma oportunidade única para o turista vivenciar o melhor de Canela em setembro: uma gastronomia autêntica, combinada com uma hotelaria de excelência e atrações de renome, tudo com um benefício exclusivo”, afirma Maurício Boniatti, presidente da ACIC. “A união do setor fortalece nosso destino e convida a todos para celebrarem a cultura local conosco.”
Estabelecimentos Participantes da Campanha:
Hotéis e Pousadas (20% de desconto na diária):
- Hotel Cabanas Altos da Serra
- Estalagem Vila Suzana
- Grande Hotel Canela
- Hotel Boutique Flor
- Hotel Serra Nevada
- Pousada Caliandra da Serra
- Vila Suzana Parque Hotel
- Hotel Pousada do Bosque
- Pousada Spa Solar Don Ramón
- Pousada Vila 505
Parques (Entre 10% e 15% de desconto no ingresso):
- Terra Grande
- Parque Alpen
- Bondinhos Canela
- Parque Terra Mágica Florybal
- Parque do Caracol
- Castelinho
- Roda Canela
O “Sabores de Canela” conta com o apoio institucional da ABRASEL, patrocínio do Sicredi e da Sulgás, e apoio da UCS – Campus Universitário da Região das Hortênsias.
Para mais informações sobre o festival, a programação completa e os estabelecimentos participantes, acesse o site oficial:www.acicanela.com.br/sabores-de-canela.