Incêndio de proporções atinge o Bar do Osmar na Borges nesta madrugada em Gramado

Madrugada triste em Gramado. Um incêndio de proporções atingiu o prédio/casa onde funcionava o Bar do Osmar na Avenida Borges de Medeiros em Gramado. Os bombeiros de Gramado combateram o fogo, mas a casa de madeira ficou totalmente destruída. O incêndio iniciou em torno das 3h20 desta sexta-feira (29). “Finalizamos os trabalhos agora”, disse ao Blog do Capitão Sanhudo do Corpo de Bombeiros de Gramado.

Segundo o Capitão, “embora o estabelecimento tenha sido completamente consumido, conseguimos salvaguardar estabelecimentos adjacentes, loja de tintas ao lado, residência unifamiliar à retaguarda e lateralmente”, disse Sanhudo. As estruturas de prédios laterais ficaram protegidas pelos bombeiros, apenas com avarias parciais tipo um ar condicionado danificado.

Vídeo no Instagram @blogdogersonoficial

Fonte: Blog do Gerson