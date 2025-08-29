Inscrições abertas para guarda-vidas civis temporários no RS

Seleção vai contratar 440 profissionais para a Operação Verão 2025/2026

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu inscrições para o processo seletivo de Guarda-Vidas Civis Temporários (GVCT). Ao todo, são 440 vagas disponíveis: 340 para a metade norte e 100 para a metade sul do Estado.

Os interessados podem se inscrever até 25 de setembro no site www.bombeiros.rs.gov.br, na aba “Concursos”, em “Guarda-Vidas Civil Temporário”. A remuneração para a função é de R$ 4.240,00.

Antes de iniciarem as atividades, os candidatos aprovados passarão por curso de capacitação ou recertificação. Depois, serão direcionados aos balneários para reforçar a segurança dos banhistas durante a Operação Verão 2025/2026.

Na inscrição, é preciso escolher a modalidade (capacitação, para quem nunca atuou como GVCT, ou recertificação, para quem já participou da Operação Verão desde 2020/2021), a região de interesse (metade norte ou sul do Estado) e a área de atuação (águas de mar ou internas).