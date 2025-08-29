Parque do Lago contará com atrações culturais neste sábado

O projeto Mistura de Rua trará apresentações culturais com artistas locais neste sábado, 30, a partir das 15 horas, no Parque do Lago, em Canela.

O evento que tem como objetivo, aproximar os artistas locais com a comunidade onde estão inseridos. Serão ao todo três edições. Na primeira, que acontece neste sábado, terão as apresentações de Kame Filho da Floresta, Palhaço Binoco e a Banda Allexis. “Este evento fortalece conexões, reafirmando a presença da arte em nossa cidade”, destaca a diretora do Departamento de Cultura, Sabrina Sá.

O evento é uma iniciativa do projeto Mistura Live Sessions vol.2, realizado com recursos do edital de chamamento público nº 3/2024, através da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura – Pnab (lei nº 14.399/2022) e conta como o apoio do Departamento de Cultura, da Secretaria de Turismo de Canela.

