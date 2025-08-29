Polícia Civil realiza nova investida contra grupo criminoso que praticou homicídios em Canela em julho

A Polícia Civil de Canela avança nas investigações relativas aos homicídios praticados na cidade no mês de julho, desta vez realizando buscas no interior do sistema prisional, focando nas lideranças criminosas. O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia e responsável pelas investigações, limitou-se a informar que, na manhã desta terça-feira (26), buscas foram realizadas em galeria da Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), em Charqueadas, dando cumprimento a mandado judicial autorizado pelo Poder Judiciário no curso de investigações policiais que apuram as mortes praticadas em Canela no último mês.

A diligência, realizada pela Brigada Militar, responsável pela gestão da penitenciária, focou em lideranças apontadas pela Polícia Civil como responsáveis pelas ordens de execução de pelo menos quatro vítimas nas Rregiões das Hortênsias e Campos de Cima da Serra nas últimas semanas. Na ação foram apreendidos 17 celulares, 29 chips, 02 cartões de memória, 03 pendrives e 03 carregadores USB, utilizados pelos apenados do grupo criminoso para comunicação externa, inclusive com outros membros do grupo.

A Delegacia de Polícia de Canela destaca que este é mais um avanço nas investigações sobre os homicídios praticados na cidade recentemente, que já contabiliza diversos presos em cada fato. A Polícia Civil apura três homicídios praticados em julho na cidade, já tendo efetuado diversas prisões ao longo das últimas semanas, demonstrando atuação firme no combate aos crimes graves na região.

O Delegado Vladimir Medeiros informa que, além da responsabilização de todos os envolvidos nos crimes de Canela, a Polícia Civil trabalha, ainda, para isolar e transferir lideranças relacionadas às mortes na cidade.