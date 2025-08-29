Prefeito de Canela é recebido pela ministra da Cultura e coloca revitalização do Teatro na pauta

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e a secretária municipal de Turismo, Kenia Jaeger, foram recebidos nesta quarta-feira, dia 27, pela ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, em Brasília. Durante o encontro, foram abordadas pautas ligadas ao setor cultural, entre elas a necessidade de revitalização do Teatro Municipal, o Teatrão, importante espaço cultural de Canela que há anos carece de investimentos para voltar a ser palco de grandes produções e está no radar da administração municipal para voltar à ativa.

O prefeito destacou a relevância do diálogo com o governo federal para o fortalecimento da cultura no município. “Esta aproximação com a ministra é fundamental para que Canela possa avançar nas suas políticas culturais. Temos o compromisso de preservar e valorizar nossos espaços, como o Teatrão, que é parte da identidade da cidade. É um passo importante para garantirmos mais oportunidades ao nosso turismo e fomentar a cultura local”, atesta Gilberto.

A secretária Kenia acrescentou o quanto a receptividade de Canela na capital federal tem sido positiva. “A cultura é um dos pilares que sustentam o turismo na cidade, atraindo visitantes e movimentando a economia local. Não estamos medindo esforços para retornar com esta interlocução com o governo federal ainda mais fortalecida”, comenta a secretária.

Participaram do encontro, também, o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e o chefe de Gabinete do deputado federal Lucas Redecker, Alecx Ferreira.