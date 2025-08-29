UCS apresenta museu itinerante sobre a história da informática

Materializado em um ônibus, projeto Bit Bus vai visitar escolas e participar de eventos comunitários

A Universidade de Caxias do Sul apresentou nesta quinta-feira, 28 de agosto, o projeto Bit Bus – Mergulhando no Mundo da Informática, um espaço científico-cultural itinerante adaptado em um ônibus que levará conhecimento, história e experiências interativas sobre tecnologia da informação à comunidade, de forma gratuita. O lançamento ocorreu durante as atividades de encerramento do 33º Encontro de Jovens Pesquisadores da UCS, no Campus-Sede, onde o ônibus estará exposto até este domingo, dia 30, no Centro Cívico. Após, terá início o roteiro de visitação em escolas e eventos de Caxias do Sul e região – o agendamento estará disponível a partir de outubro neste site.

Iniciativa do Instituto Científico e Cultural Bit Bus, coordenado por uma equipe multidisciplinar da UCS, o projeto surgiu ainda em 2018, formatado como uma exposição fixa. Com o interesse e o envolvimento contínuo de professores de diferentes áreas do conhecimento, foi sendo redimensionado. “Conseguimos reunir um acervo com peças de grande valor histórico e propomos uma didática envolvente, que pretende sensibilizar o público não apenas contando a história da informática, mas valorizando a sua importância para o desenvolvimento da sociedade moderna”, destaca Scheila de Avila e Silva, professora dos cursos de Computação e de Biologia da UCS, pesquisadora do Laboratório de Bioinformática e coordenadora do projeto junto com as professoras Roberta Tiburri (Arquitetura) e Aline Fagundes (Design) e o egresso Rafael Baumann (Arquitetura). Ela lembra que devido à pandemia de Covid-19, o projeto “estacionou” por dois anos, sendo retomado em 2022, quando foi inscrito e contemplado em um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que financia projetos de transformação de veículos automotores em espaço científico cultural.

A constituição do ônibus em museu itinerante foi concluída há poucos meses, após o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, luminotécnicos e de acessibilidade e a instalação das peças e equipamentos. O acervo disponível conta com uma coleção de artefatos de computação, como hardwares e softwares, e fotografias e imagens especialmente relacionadas ao avanço em tecnologia da informação na região de abrangência das instituições participantes do projeto. “Para além de um museu da informática, o Bit Bus é uma experiência interativa e sensorial. Queremos contar a história da informática, desde os primeiros aparelhos e disquetes, mas também trabalhar a questão da sustentabilidade ambiental, mostrar a cadeia de valor que existe na reciclagem”, observa Scheila, lembrando que a visitação oferece recursos interativos.

