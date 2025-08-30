Após desocupação, turistas voltam a circular livremente no entorno da Catedral

Uma mulher e três homens foram autuados por exercício irregular da profissão

O entorno da Catedral de Pedra voltou a ser espaço de tranquilidade e contemplação para os turistas. Após a desocupação realizada recentemente, o fluxo de visitantes voltou a ganhar naturalidade, com famílias e grupos podendo caminhar sem os transtornos de abordagens insistentes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Fiscalização, em parceria com o Departamento de Fiscalização e a Brigada Militar, o monitoramento segue intenso para coibir práticas irregulares no local. Só neste sábado (30), foram lavrados três autos de infração e registrados dois casos de exercício irregular da profissão.

As ocorrências ocorreram em frente à Praça da Matriz, envolvendo uma mulher e três homens, que foram autuados pelas equipes de fiscalização.

A Prefeitura reforça que seguirá acompanhando a situação de forma permanente, garantindo que o espaço da Catedral permaneça voltado ao turismo e à comunidade, preservando o patrimônio e a experiência de quem visita Canela.