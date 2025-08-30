Condutor rompe bloqueio e é preso após perseguição no bairro Canelinha

Uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Trânsito e da Brigada Militar resultou na prisão de um motorista que rompeu um bloqueio de fiscalização na tarde deste sábado.

O caso ocorreu por volta das 16 horas, no bairro Canelinha. O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga pelas ruas do próprio bairro, passando ainda pela Vila Boeira e pelo bairro Bom Jesus.

A perseguição terminou na Rua Martinho Lutero, no centro da cidade, quando o homem foi interceptado e detido pelos agentes de trânsito.

Segundo as autoridades, ele responderá por direção perigosa e por danos a terceiros durante a fuga.