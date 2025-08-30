Motociclista é detido após perseguição da Brigada Militar em Canela

Canela – 30/08/2025 – Um motociclista foi detido na manhã deste sábado após desobedecer ordem de parada da Brigada Militar e fugir em alta velocidade pelo centro da cidade.

Durante a perseguição, o condutor chegou a invadir a calçada da Rua Borges de Medeiros, colocando pedestres em risco. O acompanhamento terminou na Praça da Matriz, onde ele perdeu o controle da moto e caiu, junto com a passageira que o acompanhava.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. O motociclista deve responder por crimes de trânsito.

A Brigada Militar informou que o homem não estava armado no momento da ocorrência.