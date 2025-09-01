1ª Copa Gramado de Jiu-Jitsu reúne mais de 550 atletas e destaca importância social do esporte



A cidade de Gramado sediou, no último domingo (31), a 1ª Copa Gramado de Jiu-Jitsu, um evento que reuniu mais de 550 competidores no Ginásio de Esportes da Vila Olímpica, no bairro Várzea Grande. A competição não só celebrou a arte marcial, mas também destacou o papel social do esporte, com a participação de mais de 150 atletas através de inscrições sociais.



O evento, organizado pela Associação Gramadense de Jiu-Jitsu e com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, foi marcado pela presença ilustre do Mestre Ricardo Murgel, uma figura histórica para o jiu-jitsu gaúcho. Atualmente radicado nos Estados Unidos, Murgel é reconhecido por ter sido um dos pioneiros na introdução e popularização da modalidade no Rio Grande do Sul. Sua presença reforçou a relevância do torneio e a conexão com as raízes do esporte.



O secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo, celebrou o sucesso da iniciativa. “A 1ª Copa Gramado de Jiu-Jitsu foi um verdadeiro sucesso. O grande número de participantes, aliado ao caráter social do evento e a presença de uma lenda como o Mestre Ricardo Murgel, mostra que Gramado está no caminho certo para se tornar um polo esportivo de referência”, afirmou o secretário.