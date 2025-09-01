Equipe Mato ou Morro arrecada 1,5 tonelada de alimentos em evento off-road em Canela

Ação aconteceu no Parque de Rodeios do Saiqui e contou com a participação da comunidade

A equipe de jeepiros Mato ou Morro, de Canela, promoveu no dia 17 de agosto a tradicional arrecadação de alimentos durante o evento “Trilha”, realizado no Parque de Rodeios do Saiqui. No domingo, dentro da programação do “Desafio Off-road”, o público garantiu a entrada levando 1 quilo de alimento não perecível, somando aproximadamente 1.500 quilos arrecadados.

Os donativos foram entregues à Secretaria de Assistência Social de Canela, onde passaram por pesagem e separação para posterior distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa já é tradição: todos os anos, em agosto, a equipe realiza a arrecadação no domingo da trilha. O grupo é formado por 154 participantes, entre jeepiros e amigos, que destacam o espírito solidário como parte fundamental das atividades.

Além desta ação, a Mato ou Morro também realiza outras iniciativas sociais ao longo do ano, como o Natal Solidário, o Dia das Crianças e campanhas de arrecadação de roupas para famílias carentes.