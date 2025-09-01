Livreiros interessados em expor na 24ª Feira do Livro devem se credenciar até dia 3 de setembro

A Prefeitura de Canela lançou nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, um chamamento público para selecionar livreiros, editores e distribuidores de livros interessados em se credenciar para expor e comercializar seus produtos durante a 24ª Feira do Livro “Josué Guimarães”. O prazo para inscrição vai até a próxima quarta-feira, 3 de setembro, feito mediante o envio da documentação prevista no edital nº 09/2025. A Feira do Livro acontece de 12 a 20 de setembro, na Praça João Corrêa.

Para efetivar a inscrição, o interessado enviar por meio digital todos os documentos exigidos pelo edital, através do endereço eletrônico pregao@canela.rs.gov.br, em documento no formato PDF, constando no assunto “Inscrição na 24ª Feira do Livro 2025” e no corpo os dados como telefone, email e a declaração “Li e concordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 09/2025 e no Termo de Referência da 24ª Feira do Livro de Canela”. O envio será aceito até às 23h59 do dia 3.

Mais informações sobre o Chamamento Público nº 09/2025 pode ser obtidas pelo telefone (54)3282-5024, no ramal 430, das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16h30 minutos, ou no e-mail pregao@canela.rs.gov.br e/ou licitacoes@canela.rs.gov.br.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela