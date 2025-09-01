Natal Luz de Gramado lança experiência inédita para o público participar do Grande Desfile

Como mais uma novidade para a 40ª edição do Natal Luz de Gramado, o público poderá vivenciar um espetáculo de forma inédita. Pela primeira vez, será possível participar diretamente do Grande Desfile de Natal por meio do Passaporte Experience, um ingresso especial que transforma o visitante em parte do elenco. Na nova modalidade, é possível que até 10 pessoas por noite participem, integrando os carros alegóricos e interagindo com o público ao longo da avenida das Hortênsias.

Conforme a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a proposta transforma o espectador em personagem do desfile, com figurino especial, passagem por pontos-chave da apresentação e recepção de instruções sobre seu papel no evento. “A experiência é voltada para famílias, grupos de amigos ou pessoas que desejam vivenciar o Natal Luz de forma mais próxima. É mais uma novidade que trouxemos para comemorar os 40 anos do Natal Luz”, afirma Rosa Helena.

Os participantes recebem um kit composto por camiseta exclusiva, gorro natalino, espumante comemorativo e certificado de participação. Antes do desfile, há acesso ao coquetel servido no Lounge Premium a partir das 18h30. Depois, às 19h30, o grupo é encaminhado para a área de concentração, onde recebe o figurino e orientações gerais. Uma foto com o Papai Noel também faz parte da programação.

Por se tratar de uma atividade restrita a um pequeno grupo por noite, a recomendação é garantir os ingressos com antecedência. A participação é aberta a maiores de 10 anos. Em caso de chuva, valem as diretrizes do regulamento oficial, que define os critérios para possível cancelamento da apresentação. Mais informações e regras estão disponíveis no site natalluzdegramado.com.br.

VENDA DE INGRESSOS VIA WHATSAPP

Na 40ª edição, o Natal Luz de Gramado amplia seus canais oficiais de venda com a tecnologia da Imply® ElevenTickets, tiqueteira oficial do evento. A plataforma agora permite a compra de ingressos diretamente pelo WhatsApp, garantindo praticidade, agilidade e comodidade ao visitante, que assegura seu lugar nas apresentações através do aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo.

O atendimento virtual é simples e intuitivo. Basta salvar o número oficial (51) 2106-8010 e iniciar a conversa. Com rapidez e segurança, o sistema leva ainda mais tecnologia ao maior espetáculo natalino da América Latina, que recebe mais de 2 milhões de visitantes a cada edição.

O 40° Natal Luz de Gramado, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros e Coca-Cola. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo e Hasam Group. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – União e Reconstrução.