Prefeitura de Canela abre editais para selecionar projetos culturais para receberem recursos financeiros

A partir desta segunda-feira, dia 1º, até 9 de setembro, a Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo, estará com dois editais abertos (2 e 3/2025) para selecionar projetos de agentes culturais que tenham interesse em receber recursos financeiros de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, seguindo critérios da Política Nacional Aldir Blanc. As inscrições serão feitas por e-mail, com o envio do formulário de inscrição preenchido e demais documentos solicitados em cada edital.

O edital nº 3/2025 é direcionado a agentes culturais que residem há, pelo menos, dois anos em Canela e que nunca foram beneficiados com apoio financeiro governamental. Neste certame serão selecionados três projetos de tema livre que receberão o montante de R$ 10.165,51 cada um, para incentivar as diversas formas de manifestações culturais no município. O valor total do edital é de R$ 30.496,54.

Já o edital nº 2/2025 é voltado a agentes culturais em geral, que atuem ou residam em Canela há, no mínimo, dois anos. Para este edital serão escolhidos quatro projetos com temáticas livres, mas que colaborem na divulgação das manifestações culturais. Cada projeto selecionado receberá R$ 25 mil. O edital tem valor máximo de R$ 100 mil.

Inscrições

Agentes culturais interessados em participar com projetos da seleção pública deverão enviar, até o dia 9 de setembro, através do e-mail cultura@canela.rs.gov.br, o formulário de inscrição devidamente preenchido, com os documentos indicados no respectivo edital, a declaração etnico-racial ou de pessoa com deficiência (quando for o caso de concorrer às cotas) e outras documentações que julguem necessárias para auxiliar na avaliação do projeto.

Os documentos estão disponibilizados nos anexos dos Editais nº 2 e 3/2025, publicados na aba “Publicações Legais” do site da Prefeitura de Canela e também na pasta https://encurtador.com.br/nQyl5.

Mais informações podem ser solicitadas à Secretaria de Turismo e Cultura e ao Departamento de Cultura pelo telefone (54)3282-5189, ramais 2291 e 2412.



Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela



