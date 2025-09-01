Semana da Pátria: cerimônia de hasteamento das bandeiras dá início à programação em Canela

A Semana da Pátria iniciou oficialmente em Canela nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e do município, no Largo da Prefeitura durante a manhã. A cerimônia também contou com manifestação do prefeito Gilberto Cezar e apresentações de alunos da rede municipal.

A secretária de Educação, Esporte e Lazer, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva representou o Município hasteando a bandeira do Brasil na cerimônia. O vereador Lucas Dias foi responsável por erguer a bandeira gaúcha, representando o Legislativo canelense, e o servidor Marcelo Veeck hasteou a bandeira de Canela representando os demais funcionários públicos municipais.

Após o hasteamento, o prefeito de Canela destacou a importância dos momentos cívicos para as próximas gerações. Falando aos estudantes que participaram, Gilberto Cezar também reforçou que o respeito aos símbolos da pátria, à família e às pessoas em posição de liderança são essenciais para construirmos um país mais digno e justo. “Temos muito orgulho de sermos brasileiros e de ter um país que desenvolve a cultura, mas que, sobretudo, tem muito potencial para o futuro, e isso é visto com as crianças e jovens aqui presentes. Daqui a poucos anos, quem estará aqui em nosso lugar serão vocês, que hoje são alunos das escolas municipais, e certamente tendo uma escola boa, como as que esta administração municipal busca deixar como legado, terão mais oportunidades no futuro através do estudo”, afirmou.

Durante a cerimônia, o aluno da Escola Ernesto Dornelles, Kauã Melo Licks, declamou a poesia “Meu chapéu”, de autoria de Dimas Costa, em referência à Semana Farroupilha que virá na sequência da Semana da Pátria. Já os estudantes da Escola Zeferino José Lopes tocaram ao violão a música “Querência Amada”, de Teixeirinha, enquanto uma turma da Escola Santa Terezinha apresentou texto preparado em homenagem aos festejos cívicos.

Participaram das homenagens o vice-prefeito Gilberto Tegner e os secretários de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger, e de Trânsito, Transportes e Fiscalização, Adriel Buss.

Programação

Cerimônias de hasteamento, pela manhã, e arriamento das bandeiras, à tarde, irão ocorrer ao longo desta semana, até sexta-feira, dia 5. No domingo, 7 de setembro, ocorre nova cerimônia das bandeiras, às 13h45, na Praça João Corrêa, seguida do Desfile Cívico pela Rua Felisberto Soares e Avenida Osvaldo Aranha, a partir das 14h.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

