Setembro Amarelo: Canela oferece atendimento de saúde mental em vários pontos da rede psicossocial do SUS

Em alusão ao setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o tema saúde mental estará ainda mais em evidência neste período, com o objetivo de orientar e alertar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde psíquica e emocional. Em Canela, diversos serviços são oferecidos nesta área, pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde.

Conforme a coordenadora da Saúde Mental em Canela, Tânia Aguiar, o município dispõe de equipe de saúde mental na Atenção Primária composta por psicólogos e assistente social, que acolhem situações de crianças, adolescentes, adultos e idosos em casos considerados de fragilidade emocional e de baixa complexidade. Havendo, ainda, acolhimento de casos mais graves pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e, também, se necessário pelo Hospital de Caridade de Canela (HCC). “Estamos inseridos em vários setores da comunidade, com o objetivo de proporcionar a prevenção à saúde mental, gerando mais qualidade de vida a todos”, destaca a coordenadora.

EDUCAÇÃO

A Saúde Mental trabalha com promoção de saúde, através do Programa Saúde na Escola, que atua nas Escolas Municipais de Canela, com a realização de oficinas em saúde mental para professores e alunos.

UBS

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em uma parceria com o Caps, é realizado o Matriciamento em Saúde Mental, que consiste na discussão de casos compartilhados entre as equipes para a elaboração do plano terapêutico singular. Também é disponibilizado um médico psiquiatra especialista em crianças, adolescentes e em autismo que atende nas Unidades Básicas de Saúde. Havendo, ainda, reunião mensal da saúde mental com a participação de representantes do Caps e da Atenção Primária à Saúde para planejamento das ações em saúde mental e discussão de casos.

Caps

De acordo com a coordenadora do Caps, Janine Palodetti, dentro da política nacional do SUS, o Caps é um dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), especializado em Saúde Mental, que preconiza o cuidado em liberdade, através de intervenções que buscam evitar isolamento ou internação, promovendo a reinserção social do paciente. “O termo ‘cuidado em liberdade’ refere-se a uma abordagem de atenção humanizada, acolhedora e integrada à vida do indivíduo, onde devem ser oferecidas estratégias e intervenções de tratamento que não estão centradas apenas na medicalização do sofrimento ou na segregação social, mas, sim, na construção de um projeto de vida onde a pessoa potencialmente possa ser alguém, além da doença”, explica Janine.

GRUPOS E OFICINAS

Neste contexto, o Caps oferece grupos e oficinas terapêuticas voltadas à Saúde Mental, para pacientes e familiares:

– Oficinas terapêuticas de convivência e atividades diversas: artesanato, dança, expressão e artes, atividade física, entre outras. São cinco espaços diferentes ofertados ao longo da semana, construídos a partir das demandas e características de cada grupo

– Visitas domiciliares de cuidado e busca ativa: serviço realizado por assistente social e enfermagem

– Grupo para pessoas com problemas no uso de drogas (dependência química)

– Grupo para pessoas com problemas no uso de álcool

– Grupo de atenção e monitoramento à crise

– Grupo de familiares de usuários do serviço

*O ingresso do paciente e familiares nesses espaços e estratégias de cuidado depende da avaliação e indicação da equipe técnica do Caps.

CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma das ONGs mais antigas do país. Fundado em São Paulo em 1962, atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio de telefone, chat e e-mail. Hoje, 3.500 mil voluntários, em cerca de 100 postos, prestam serviço voluntário e gratuito 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, aos que querem e precisam conversar sobre seus sentimentos, dores e descobertas, dificuldades e alegrias.

CONTATOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL EM CANELA



Caps: Rua São Francisco, nº 180, Canela

Horário: 7h às 17h.

Telefones: (54) 3282-5159 / (54) 9 9112-8691 (WhatsApp).

E-mail: caps@canela.rs.gov.br

UBS: São Luiz: 3282-5115; Canelinha: 3282-5116 ; Santa Marta: 3282-5112; Leodoro: 3282-5117 e Central: 3282-5119.

CVV: telefone 188 ou pelo site: www.cvv.org.br

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela