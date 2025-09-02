Agroindústrias de Canela participam da Expointer 2025

Três agroindústrias de Canela estão participando da Expointer 2025, que acontece desde 30 de agosto e segue até domingo, dia 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A ação é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS, com a parceria da Emater e o apoio do Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras de Canela.

A Expointer é a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. E este ano reúne mais de 400 atrações, durante nove dias de programação. Entre os destaques estão a exposição de mais de 150 raças de animais, incluindo bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves e pequenos animais. A feira também conta com julgamentos técnicos em espaços específicos e leilões. Além da Feira da Agricultura Familiar que oferece produtos típicos da culinária colonial gaúcha, onde as agroindústrias Canela Sabor Rural, Queijaria Alvorada Missioneira e Sítio das Goiabeiras estão representando o município no evento. “Queremos promover o desenvolvimento em todos os setores do município. O trabalho que está sendo realizado pelo Departamento de Agricultura é muito importante, auxiliando na vinda de recursos para o setor e promovendo a participação dos agricultores canelenses em eventos deste porte”, destaca o prefeito Gilberto Cezar.

Sítio das Goiabeiras Queijaria Alvorada Missioneira

Além dos agricultores, o diretor do Departamento de Agricultura, Guilherme Lohmann. também participa do evento.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela