Artesão em foco: seminário proporcionou aprimoramento para os artesãos locais

O Seminário Regional Artesão em Foco, que aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), oportunizou aos artesãos locais o aprimoramento de suas técnicas, visando novas oportunidades no mercado. A ação foi realizada em parceria entre a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS com a Prefeitura de Canela.

O seminário foi ministrado pela designer de produtos e Mestre em Design Estratégico, Fernanda Sklovsky, através de palestras e workshops sobre desenvolvimento profissional, que teve como principal objetivo tornar o produto artesanal com mais identidade local.

Entre os conteúdos abordados estiveram: conceitos básicos do artesanato brasileiro, conceitos de design aplicados ao artesanato, cultura e história aplicada ao produto artesanal, além de recursos visuais para auxiliar nas vendas como a utilização de redes sociais, exposição de produtos em Pontos de Venda (PDV) e fotografia. “Com esta capacitação, queremos proporcionar mais qualificação aos nossos artesãos, gerando mais lucro e oportunidades de negócios, além de gerar uma identidade mais definida ao artesanato local”, destaca Gabriela Thomazi Cézar, diretora de Desenvolvimento Econômico de Canela.

Empresas locais foram parceiras da iniciativa, viabilizando a hospedagem e a alimentação da palestrante durante o curso.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela