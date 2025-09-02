Canela recebe a I Copa Educar de Base – Taça Bona Tintas

A partir do dia *6 de setembro, Canela será palco de uma nova competição de futsal voltada às categorias de base: a **I Copa Educar de Base – Taça Bona Tintas. Os jogos acontecerão no *Ginásio do SESI, com partidas sempre às terças-feiras à noite e aos sábados à tarde, exceto na rodada inaugural, que será realizada pela manhã.

Segundo a organização, a Copa nasce com o propósito de aprimorar a experiência esportiva das crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente mais educativo, saudável e acolhedor. Conforme os organizadores, nos últimos campeonatos algumas situações indesejadas afastaram equipes, o que motivou uma revisão profunda do regulamento e melhorias na gestão dos jogos.

Entre as mudanças destacadas estão:

revisão do regulamento, priorizando formação e respeito dentro e fora das quadras;

ajustes no local e nos horários das partidas, garantindo maior organização e segurança;

mobilização de equipes, familiares e comissões técnicas em torno de valores educativos no esporte.

Primeiras rodadas

A abertura da competição será no sábado, 6 de setembro, com cinco jogos:

08h – Sub-09 (Chave A): ATLF x Educa Branco

09h – Sub-09 (Chave B): Educa Azul x Olé Vermelho

09h40 – Sub-13 (Chave D): Educa Branco x ATLF Vermelho

10h20 – Sub-13 (Chave A): Canelense x ATLF Cinza

11h – Sub-13 (Chave B): ATLF Branco x Gaúcho

Na terça-feira, *9 de setembro, a rodada segue com o confronto entre *Educa Branco x Gaúcho/Jefe Machado pela categoria Sub-09 (Chave A).

Participação

A competição reunirá 19 equipes, distribuídas em duas categorias:

Sub-09

Chave A: ATLF, Educa Branco, Olé Branco e Gaúcho/Jefe Machado

Chave B: Educa Azul, GDE, Olé Vermelho e River

Sub-13

Chave A: ATLF Cinza, Canelense e GDE

Chave B: Gaúcho, Olé Branco e ATLF Branco

Chave C: Educa Azul, GDE/DBZ e Olé Vermelho

Chave D: Jefe Machado, ATLF Vermelho e Educa Branco

Formação e cidadania

Conforme a organização, o grande objetivo da Copa é resgatar o espírito esportivo e oferecer às crianças e adolescentes uma competição que valorize o aprendizado, o respeito e a convivência saudável, sem abrir mão da emoção do jogo.

A Taça Bona Tintas chega como um marco para a formação esportiva, reafirmando o compromisso da Educar em transformar o esporte em espaço de crescimento e cidadania.