Canela recebe a I Copa Educar de Base – Taça Bona Tintas

A partir do dia *6 de setembro, Canela será palco de uma nova competição de futsal voltada às categorias de base: a **I Copa Educar de Base – Taça Bona Tintas. Os jogos acontecerão no *Ginásio do SESI, com partidas sempre às terças-feiras à noite e aos sábados à tarde, exceto na rodada inaugural, que será realizada pela manhã.
Segundo a organização, a Copa nasce com o propósito de aprimorar a experiência esportiva das crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente mais educativo, saudável e acolhedor. Conforme os organizadores, nos últimos campeonatos algumas situações indesejadas afastaram equipes, o que motivou uma revisão profunda do regulamento e melhorias na gestão dos jogos.
Entre as mudanças destacadas estão:
- revisão do regulamento, priorizando formação e respeito dentro e fora das quadras;
- ajustes no local e nos horários das partidas, garantindo maior organização e segurança;
- mobilização de equipes, familiares e comissões técnicas em torno de valores educativos no esporte.
Primeiras rodadas
A abertura da competição será no sábado, 6 de setembro, com cinco jogos:
- 08h – Sub-09 (Chave A): ATLF x Educa Branco
- 09h – Sub-09 (Chave B): Educa Azul x Olé Vermelho
- 09h40 – Sub-13 (Chave D): Educa Branco x ATLF Vermelho
- 10h20 – Sub-13 (Chave A): Canelense x ATLF Cinza
- 11h – Sub-13 (Chave B): ATLF Branco x Gaúcho
Na terça-feira, *9 de setembro, a rodada segue com o confronto entre *Educa Branco x Gaúcho/Jefe Machado pela categoria Sub-09 (Chave A).
Participação
A competição reunirá 19 equipes, distribuídas em duas categorias:
- Sub-09
- Chave A: ATLF, Educa Branco, Olé Branco e Gaúcho/Jefe Machado
- Chave B: Educa Azul, GDE, Olé Vermelho e River
- Sub-13
- Chave A: ATLF Cinza, Canelense e GDE
- Chave B: Gaúcho, Olé Branco e ATLF Branco
- Chave C: Educa Azul, GDE/DBZ e Olé Vermelho
- Chave D: Jefe Machado, ATLF Vermelho e Educa Branco
Formação e cidadania
Conforme a organização, o grande objetivo da Copa é resgatar o espírito esportivo e oferecer às crianças e adolescentes uma competição que valorize o aprendizado, o respeito e a convivência saudável, sem abrir mão da emoção do jogo.
A Taça Bona Tintas chega como um marco para a formação esportiva, reafirmando o compromisso da Educar em transformar o esporte em espaço de crescimento e cidadania.