Clássico Grenal abre a chave feminina da Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16

A quinta edição da Copa Gramado Laghetto categoria Sub 16 que vai acontecer no período de 18 a 24 de setembro em Gramado no chaveamento masculino, terá como novidade este ano, uma disputa feminina da categoria, e que será realizada de 1º a 04 de outubro.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande.

Estarão particionando desta competição feminina as equipes do Criciúma, Grêmio, Internacional e São Paulo.

1ª Rodada – dia 1º/10 – quarta-feira

14 horas – Grêmio x Internacional

16 horas – Criciúma x São Paulo

2ª Rodada – dia 02/10 – quinta-feira

14 horas – Internacional x Criciúma

16 horas – São Paulo x Grêmio

3ª Rodada – dia 03/10 – sexta-feira

14 horas – Internacional x São Paulo

16 horas – Criciúma x Grêmio

4ª Rodada – dia 04/10 – sábado – Final

9 horas – 3º lugar x 4º lugar

11 horas – 1º lugar x 2º lugar

O patrocínio da 5ª Copa Gramado Laghetto Sub 16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer e Ministério do Esporte do Governo Federal.