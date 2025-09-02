Clássico Grenal abre a chave feminina da Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16

A quinta edição da Copa Gramado Laghetto categoria Sub 16 que vai acontecer no período de 18 a 24 de setembro em Gramado no chaveamento masculino, terá como novidade este ano, uma disputa feminina da categoria, e que será realizada de 1º a 04 de outubro.
Os jogos acontecem no Complexo Esportivo da Vila Olímpica da Várzea Grande.
Estarão particionando desta competição feminina as equipes do Criciúma, Grêmio, Internacional e São Paulo.
1ª Rodada – dia 1º/10 – quarta-feira
14 horas – Grêmio x Internacional
16 horas – Criciúma x São Paulo
2ª Rodada – dia 02/10 – quinta-feira
14 horas – Internacional x Criciúma
16 horas – São Paulo x Grêmio
3ª Rodada – dia 03/10 – sexta-feira
14 horas – Internacional x São Paulo
16 horas – Criciúma x Grêmio
4ª Rodada – dia 04/10 – sábado – Final
9 horas – 3º lugar x 4º lugar
11 horas – 1º lugar x 2º lugar
O patrocínio da 5ª Copa Gramado Laghetto Sub 16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer e Ministério do Esporte do Governo Federal.