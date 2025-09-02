Escola de Educação Infantil em Canela lança jornal “Eva em Foco”

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Eva Alzira Batista Nunes Bianchi, localizada no bairro Jardim das Fontes, em Canela, lançou no mês de agosto o jornal “Eva em Foco”.

Conforme a diretora do educandário, Sabrina Daros, o informativo é um projeto institucional da escola que tem por finalidade abrir as portas da instituição de ensino para a comunidade, dando visibilidade aos processos educativos e ao trabalho desenvolvido todos os dias. “Existe toda uma magia e encantamento proporcionada na Educação Infantil, durante o aprendizado, queremos que os pais vivenciem estes momentos, por isso criamos nosso jornal”, ressalta.

Na primeira edição denominada “Conhecendo as pessoas e os espaços que acolhem, inspiram e fazem parte do cotidiano das crianças”, o jornal apresentou a equipe de profissionais reconhecendo a importância de cada um na construção das aprendizagens e também os espaços que contribuem no desenvolvimento integral de cada criança da escola.

A EMEI é dirigida pela professora Sabrina com o apoio da professora Venesa Rodrigues na coordenação pedagógica, e conta com 25 profissionais entre professoras, monitoras, cozinheiras e serviços gerais, além de vigilância 24 horas. Atualmente atende 102 crianças de 0 a 6 anos.

“Acreditamos em uma escola potente, onde a educação acontece em conjunto com a comunidade, e esses processos precisam ser vistos”, finaliza a diretora.

Nas próximas edições, que acontecerão quinzenalmente, o noticiário abordará o cotidiano da educação infantil, os projetos desenvolvidos, assuntos relevantes a cada faixa etária, reportagens especiais e entrevistas.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

