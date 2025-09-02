Gilberto Cezar diz que não será candidato a deputado na próxima eleição

Prefeito de Canela também deixou em aberto uma possível reeleição: a prefeitura exige a tua vida

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar (PSD), concedeu entrevista exclusiva a este colunista, no programa Folha Entrevista, na última segunda (01). No programa, Cezar falou de saúde, educação, esporte e finanças do Município.

Articulado em frente ao microfone, como sempre, Gilberto mostrou conhecimento de números, leis e jurisprudências, sempre justificando suas ações com base na legalidade, como no caso do projeto de um possível Centro Integrado de Educação Pública – CIEP, municipal, na área da Celulose, para utilizar o espaço com a finalidade para o qual foi comprado e levando o novo ginásio municipal para o Canelinha, em uma área sem impedimentos.

Falamos também sobre esporte, ginásio da Vila, novo ginásio, mas vou deixar este assunto para uma coluna só de esporte.

Ao final do programa, introduzi as perguntas mais políticas. Perguntei sobre o PSD, novo partido de Cezar, que acompanhou nomes como Eduardo Leite, Lucas Redecker e outras lideranças que deixaram o PSDB com endereço no 55.

Aqui, em plagas canellenses, Felipe Caputo e outras lideranças tucanas devem seguir pelo mesmo caminho, quando aberta a janela de transferência para vereadores.

Cezar chegou a afirmar que o PSD, em Canela, se tornará o maior partido da cidade, projetando uma bancada de quatro vereadores e “quem sabe até cinco”.

“No PSD, temos também mais chances de buscas recursos para Canela”, afirmou o prefeito.

Quanto ao relacionamento com o novo partido, o prefeito foi tranquilo. Disse que o PSD já faz parte da base de seu governo e tem uma ótima relação com os membros originais do 55 canelense.

A parte interessante da conversa foi quando perguntei se o prefeito iria concorrer a deputado, na eleição de 2026. Ele foi enfático ao dizer que não: “vou cumprir meu mandato de prefeito”.

“Inclusive, se eu fosse concorrer a deputado estadual, em termo de número de votos e chances de se eleger, seria melhor ficar no PSDB”, explicou o prefeito.

Mesmo sem ser questionado, Gilberto disse que ainda não sabe se vai concorrer à reeleição. “Eu não sei, sei que vou cumprir os quatro anos. Quero entregar para Canela aquilo que foi escrito no plano de governo e fazer um bom trabalho”.

Qual o motivo? O prefeito disse que só vai saber disso em 2028. “Na prefeitura, se trabalha 14 horas por dia, todo dia. Tu troca a tua vida pela Prefeitura, a Prefeitura te exige a tua vida. É gratificante, é muito bom, mas exige muito de que é o prefeito, fisicamente e emocionalmente, é muita coisa”!

“Talvez eu vá gostar e queria ir de novo, ou talvez entenda que não compensa. Aí, tem que abrir espaço para outras pessoas”, finalizou Gilberto.

A entrevista completa está no canal da Folha TV, no YouTube, ou direto pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=YTLuaA1KvLM&t