Polícia investiga caso em que jovem é encontrado morto em Canela

Esta matéria jornalística trata de tema sensível.

Se você está passando por dificuldades emocionais, procure apoio. No final da reportagem indicamos onde buscar ajuda.

A noite de 1º de setembro foi marcada por mais uma morte violenta em Canela. Um jovem, menor de idade, foi encontrado morto sobre a sua cama, com um tiro na cabeça e um revólver ao lado do corpo.

O fato aconteceu em um bairro do Grande Canelinha. Inicialmente, o caso, tratado como suicídio, está sendo investigado pela Polícia Civil de Canela, porém, a investigação será aprofundada pela cena encontrada no local.

A comunidade recebeu a notícia com tristeza justamente no início do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e de valorização da vida.

Onde e como procurar ajuda?

Em Canela, a rede pública de Saúde oferece acolhimento e tratamento para ansiedade, depressão e outras doenças de fundo mental.

Casos iniciais podem receber tratamento em todas as unidades de saúde .

. Casos mais graves, incluindo crises, podem ser atendidos diretamente no CAPS (Rua São Francisco, 180 – Centro), de segunda a sexta, das 7h às 17h.

(Rua São Francisco, 180 – Centro), de segunda a sexta, das 7h às 17h. Fora destes horários, o atendimento é feito pelo SAMU (192) ou no Hospital de Caridade de Canela.

Pessoas em sofrimento emocional também podem buscar apoio junto ao CVV – Centro de Valorização da Vida, pelo número 188, disponível 24 horas em parceria com o SUS.