Suspensão de prazos nos fóruns da Serra Gaúcha entre 9 e 11 de setembro

Entre os dias 9 e 11 de setembro, as comarcas de Gramado, Canela, Igrejinha, Nova Petrópolis, Taquara, Três Coroas e São Francisco de Paula terão expediente exclusivamente interno. A medida, autorizada pela Corregedoria‑Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, segue uma lógica de aprimoramento institucional embasada em formação e planejamento.
Durante esse período, os prazos processuais estarão suspensos, embora medidas urgentes continuem sendo atendidas em regime de plantão. As audiências já agendadas seguirão normalmente.
Essa pausa temporária tem causa definida: capacitação presencial dos servidores das comarcas envolvidas, com o objetivo de qualificar o atendimento e aprimorar os procedimentos internos de cada unidade.
O atendimento ao público será retomado na quinta-feira, 12 de setembro, com funcionamento normal das atividades nas comarcas.
Por que isso importa?
- Serve como alerta aos advogados, partes envolvidas e público em geral: qualquer prazo ou protocolo que deveria tramitar entre os dias 9 e 11 será automaticamente prorrogado.
- Dá ao Tribunal a oportunidade de investir na formação dos servidores, algo essencial para manter o compromisso com a celeridade, organização e a boa prestação dos serviços judiciais.
- O tom da medida é técnico, sem alarmismos, respeitando o bom senso e a rotina das comarcas da região.