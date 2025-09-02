Suspensão de prazos nos fóruns da Serra Gaúcha entre 9 e 11 de setembro

Entre os dias 9 e 11 de setembro, as comarcas de Gramado, Canela, Igrejinha, Nova Petrópolis, Taquara, Três Coroas e São Francisco de Paula terão expediente exclusivamente interno. A medida, autorizada pela Corregedoria‑Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, segue uma lógica de aprimoramento institucional embasada em formação e planejamento.

Durante esse período, os prazos processuais estarão suspensos, embora medidas urgentes continuem sendo atendidas em regime de plantão. As audiências já agendadas seguirão normalmente.

Essa pausa temporária tem causa definida: capacitação presencial dos servidores das comarcas envolvidas, com o objetivo de qualificar o atendimento e aprimorar os procedimentos internos de cada unidade.

O atendimento ao público será retomado na quinta-feira, 12 de setembro, com funcionamento normal das atividades nas comarcas.

Por que isso importa?