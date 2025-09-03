Canela prepara uma grande celebração para os Festejos Farroupilhas 2025

Canela dará início neste domingo, 7 de setembro, à programação oficial dos Festejos Farroupilhas 2025, celebrando a tradição gaúcha com destaque para o resgate cultural, as homenagens e a integração da comunidade, com programação que segue até 20 de setembro, data magna do povo gaúcho.

O CTG Querência e demais entidades tradicionalistas encerram o Desfile Cívico, por volta das 17h, quando será retirada uma centelha do Fogo Simbólico, para se transformar em Chama Crioula, na Praça João Corrêa, em um ato simbólico que reunirá cavaleiros, autoridades e a comunidade. O cortejo a cavalo seguirá até o Parque de Rodeios Saiqui, onde, às 20h, ocorrerá o ato solene de abertura da Ronda Crioula, com homenagem aos Guardiões da Chama Crioula 2025, o casal Marco e Bela Pereira, e as prendinhas Helena Oliveira e Antonella Jardim, que conquistaram título no Nacional de Laço, realizado em julho em Goiás, na modalidade Vaca Parada Bonequinha. A primeira noite seguirá com jantar a cargo dos homenageados, às 20h30 com churrasco, maionese, arroz, salada mista, pão e farofa. Os ingressos custam R$ 50,00, com isenção para crianças até 6 anos e meia para crianças de 7 a 12 anos. A animação ficará por conta do Musical Torena, garantindo o clima festivo da abertura.

A Ronda Crioula segue até 11 de setembro, com jantares temáticos, apresentações artísticas, declamações e shows regionais promovidos por entidades tradicionalistas. Nesta noite ocorrerá o anúncio do Guardião da Chama 2026.

No dia 12, um grupo de cavaleiros conduzirá a Chama Crioula até a Praça João Corrêa, marcando a abertura oficial da Semana Farroupilha. Diferente de anos anteriores, Canela terá apenas uma grande programação, resultado da união de esforços entre Prefeitura, CTG Querência, Associação Tradicionalista de Canela e demais entidades. Essa integração representa maturidade e respeito pela cultura, reunindo a comunidade em torno de uma celebração única.

De 12 a 14 de setembro, o Parque de Rodeios sediará mais uma edição do tradicional Campeonato Municipal de Laço, competição que movimenta CTGs e piquetes de laçadores na disputa pelo título de grande campeão de Canela. Além da emoção das provas, o evento reforça a integração das famílias e o fortalecimento da tradição campeira.

O encerramento está marcado para o dia 20 de setembro, com o tradicional Desfile Farroupilha, às 15h, saindo do Centro de Feiras e percorrendo o centro da cidade até o Parque de Rodeios. À noite, haverá jantar com bailanta e, à meia-noite, a extinção da Chama Crioula, encerrando de forma simbólica e emocionante mais uma edição desta festa que mantém viva a chama de amor pelo Rio Grande.

Sob o lema “A tradição vive aqui”, os Festejos Farroupilhas de Canela reforçam a importância da preservação da cultura gaúcha, reunindo famílias, visitantes e comunidade em torno de uma das maiores celebrações da identidade rio-grandense.