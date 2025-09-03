Canela/RS celebra sua identidade gastronômica com o Festival Sabores de Canela de 04 a 21 de setembro

A cidade de Canela, um dos destinos mais charmosos da Serra Gaúcha, se prepara para uma celebração de sua identidade cultural e gastronômica com a confirmação do Sabores de Canela 2025. Marcado para acontecer de 04 a 21 de setembro, o festival promete movimentar a economia local e encantar moradores e turistas com um roteiro de sabores e experiências inéditas.

Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), o evento consolida-se como um grande roteiro gastronômico que integra os principais players do turismo na região. Com a participação de 11 restaurantes, 10 hotéis e pousadas e 7 dos famosos parques temáticos da cidade, o festival convida o público a uma verdadeira jornada de descobertas culinárias.

O grande mote do evento é o convite à visitação. Moradores e turistas poderão percorrer os estabelecimentos participantes para degustar pratos e receitas – doces e salgados – criados exclusivamente para o período. A proposta é oferecer uma imersão completa nos sabores da culinária serrana, valorizando ingredientes locais e a criatividade dos chefs.

“O Sabores de Canela é uma celebração da nossa identidade cultural e da força do nosso turismo. Unimos a criatividade dos nossos chefs e a excelência dos nossos serviços para oferecer uma experiência única, que vai além do paladar e cria memórias afetivas em quem nos visita“, afirma Maurício Boniatti, presidente da ACIC.

Um convite para visitar Canela: Descontos em Hotéis e Parques

Para incentivar o turismo durante o festival, a rede hoteleira e os parques de Canela se uniram em uma campanha de descontos especiais. Usando o cupom SABORES2025 no momento da reserva, diretamente nos sites dos estabelecimentos parceiros, os visitantes garantem:

20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas participantes.

em ingressos para os parques parceiros.

A promoção é válida exclusivamente para o período de 04 a 21 de setembro de 2025, fomentando a vinda de turistas para vivenciar o melhor da cidade.

Programação Cultural e Interativa

Além do circuito pelos restaurantes, a edição de 2025 chega com uma programação robusta, que promete engajar o público e celebrar os talentos locais. Entre os destaques estão:

Concurso do Melhor Prato: Competição que elegerá a criação mais inovadora e saborosa do festival.

Competição que elegerá a criação mais inovadora e saborosa do festival. Oficina de Culinária na UCS: Em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, serão oferecidas oficinas para os amantes da gastronomia, incluindo uma especial sobre massas em homenagem aos 150 anos da imigração italiana.

Em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, serão oferecidas oficinas para os amantes da gastronomia, incluindo uma especial sobre massas em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Encontro "Memórias, Histórias e Sabores": Conduzido pela produtora cultural Lisi Berti, o encontro resgatará a história de personagens e cases de sucesso do desenvolvimento gastronômico e turístico de Canela.

Conduzido pela produtora cultural Lisi Berti, o encontro resgatará a história de personagens e cases de sucesso do desenvolvimento gastronômico e turístico de Canela. Atrações Culturais: O festival contará com um Flash Mob, intervenções artísticas e uma música oficial, que embalará o clima do evento pela cidade.

O festival contará com um Flash Mob, intervenções artísticas e uma música oficial, que embalará o clima do evento pela cidade. Embaixadores do Sabor: Os carismáticos personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto retornam como protagonistas, circulando pela cidade para interagir com o público.

Roteiro de Sabores: Restaurantes e Pratos Exclusivos

O coração do festival está nos pratos criados especialmente para a ocasião. Confira a lista dos restaurantes participantes e suas criações:

La Cumparsita (canelone de costela) – Tango Canela

– Tango Canela Cotoletta à Milanesa – Capullo

– Capullo Noque, Cogumelos e Pinhão – Containner Bistrot

– Containner Bistrot Tortéi Sabores da Serra – Empório Canela

– Empório Canela Paçoca Thai – Restaurante Galangal

– Restaurante Galangal Hamburguer El Serrano – Lá Estación – El Mejor Asado

– Lá Estación – El Mejor Asado Polenta Al Bosco – Magnólia

– Magnólia Parmegiana aos Cogumelos – O Maquinista

– O Maquinista Croissant Serrano – Panni Padaria Artesanal e Brunch

– Panni Padaria Artesanal e Brunch Noque de Laranja – Pappardelle Massas Finas

– Pappardelle Massas Finas Mini Sorvete ao forno – Velha Bruxa

Serviço Completo

O quê: Sabores de Canela 2025 – Festival de Gastronomia e Cultura

Quando: De 04 a 21 de setembro de 2025

Onde: Restaurantes, hotéis, pousadas e parques de Canela, Serra Gaúcha/RS Realização: Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC)

Apoio: Abrasel Hortênsias e UCS (Campus Universitário da Região das Hortênsias) Co-patrocínio: Sicredi e Sulgás

Mais Informações: www.acicanela.com.br/sabores-de-canela

Programação Detalhada (Destaques)

06/09 (Sábado): 9h30: Oficina de Massas na UCS, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Durante o dia: Flash Mobs em parques e visita dos chefs Canelone e Maria Risoto aos restaurantes.

18/09 (Quinta): 18h30: Encontro “Memórias, Histórias e Sabores de Canela” no Sicredi, com personalidades locais e coquetel.

Fins de semana (06, 07, 13, 14, 20 e 21/09): Visitas dos embaixadores Chef Canelone e Maria Risoto a hotéis e restaurantes, além de Flash Mobs nos parques temáticos.



Estabelecimentos Participantes da Campanha de Descontos

Hotéis e Pousadas (20% de desconto com cupom SABORES2025): Hotel Cabanas Altos da Serra, Estalagem Vila Suzana, Grande Hotel Canela, Blumen Hotel Boutique, Hotel Serra Nevada, Pousada Caliandra da Serra, Vila Suzana Parque Hotel, Hotel Pousada do Bosque, Pousada Spa Solar Don Ramón, Pousada Vila 505.Parques (Entre 10% e 15% de desconto com cupom SABORES2025): Big Land, Alpen Park, Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Parque do Caracol, Castelinho, Roda Canela.