Downtown Canela entra na fase final de lançamento com quase 50% das unidades comercializadas

O Downtown Canela, empreendimento da Bronstrup em parceria com a Joal Teitelbaum, chega à fase final de seu lançamento já consolidado como um sucesso no mercado imobiliário da Serra Gaúcha. Localizado na principal avenida de Canela – Avenida Osvaldo Aranha, esquina com as ruas Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa – em frente ao futuro Parque do Palácio e ao lado do Grande Hotel, o projeto alia sofisticação, infraestrutura de lazer completa e práticas construtivas sustentáveis.

Segundo Pedro Eick Bronstrup, vice-presidente do Sinduscon-RS e diretor da Bronstrup, o desempenho superou as expectativas, mesmo diante de um cenário econômico desafiador. “Estamos bem contentes com as vendas, porque a gente sabe que o mercado está muito difícil e chegamos próximo da marca de quase 50% das unidades vendidas. Para nós, isso é um sucesso total”, afirma.

O período de lançamento se encerra no próximo dia 15 de setembro, junto com o Inverno, ainda com condições especiais de pagamento e preços diferenciados, fatores que vêm atraindo investidores e futuros moradores.

Além das unidades residenciais, o Downtown Canela contará com 1.800 m² de área comercial em um open mall integrado ao empreendimento. Para estruturar essa etapa, os empreendedores contrataram um estudo de vocação e de mercado, que está em andamento. “É um estudo bem completo, que analisa densidade populacional, crescimento da região, tráfego, turismo, presença de hotéis no entorno, concorrência e indicadores macroeconômicos. Com base nesse diagnóstico, vamos estruturar o mix e lançar as lojas comerciais ao mercado”, explica Bronstrup.

Com entrega prevista para maio de 2028 e opções de pagamento em até 96 vezes, o Downtown Canela reforça sua posição como um dos empreendimentos mais relevantes da Serra Gaúcha, unindo moradia, lazer e investimento em uma das áreas mais valorizadas da cidade.