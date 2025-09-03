Festival Gaúchos inicia nesta sexta-feira (05)

Durante 25 dias a Serra Gaúcha será palco do evento que celebra a história, cultura e tradições gaúchas através de shows, gastronomia e atividades culturais. A programação é gratuita.

A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, Gramado será palco de uma grande celebração à cultura gaúcha com shows de música e dança, gastronomia, exposições, atividades infantis e de preservação da história com a realização da segunda edição do Festival Gaúchos. As atividades são gratuitas e acontecem em tradicionais pontos da cidade como a Rua Coberta, Praça Major Nicoletti, Avenida Borges de Medeiros, Lago Joaquina Rita Bier e Largo da Borges.



“A cidade já está vestida de verde, vermelho e amarelo para esperar os visitantes e contagiar o orgulho de ser gaúcho. Temos certeza que esta segunda edição do Festival Gaúchos será um marco para o turismo do Rio Grande do Sul”, afirma o presidente do Instituto RS NASCE e idealizador do evento, Vinícius Garcia.

Já na manhã de sexta-feira, a Rádio Poste abre os festejos nos alto-falantes da Av. Borges de Medeiros. Ela terá programação diária, das 9h às 22h, com música regional e avisos sobre as atrações do evento. Em parceria com o Largo da Borges, juntamente com a Matería Capitão Rodrigo, o festival apresenta a mostra Memórias Rio-grandenses com indumentárias, prataria, arte e iconografias relacionadas à história do povo gaúcho. A exposição fica aberta à visitação das 11h às 19h no Largo da Borges. A matería também participa com sua Bolanta Histórica, na Praça Major Nicoletti, onde recebe visitantes para apresentar a história do mate, os diferentes tipos de preparo e de erva e ainda oferecer água quente das 17h às 18h todos os dias. A programação diária está disponível em www.festivalgauchos.com.br.

Os Fagundes abrem o palco da Rua Coberta

A Rua Coberta será palco para a música e a dança. Já nesta sexta-feira, às 19h, Os Fagundes, um dos nomes de maior relevância do cenário tradicionalista, fazem show abrindo a programação. Eles apresentam o regionalismo brasileiro e sucessos próprios. No sábado, dia 6 de setembro, será o momento de celebrar e reverenciar os mais de 50 anos de história de um dos mais importantes movimentos musicais da cultura rio-grandense: a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, com o Tributo à Califórnia da Canção e apresentação do Quinteto da Canção Nativa, também a partir das 19h30.



Baile do Borges é novidade na programação

Em 2025 a dança tradicional gaúcha ganhou uma atração especial na programação, o Baile do Borges – nome em referência ao ex-Governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, que também nomeia a Avenida onde a atividade acontece. O Baile do Borges será apresentado pela primeira vez no domingo (7) em duas edições, às 11h e às 16h, nas quadras centrais da Avenida.



Pares de peões e prendas de CTGs de Gramado e Canela e convidados, irão ocupar um dos lados da Borges de Medeiros onde apresentam números de danças tradicionais gaúchas como o Pezinho, o Balaio, a Chimarrita, o Chamamé e outras. Como a ideia dos organizadores é promover um grande Baile do Borges, a dança final será um Vaneirão, onde os peões e prendas saem para convidar o público para dançar junto.



O Baile do Borges terá edições em todos os sábados e domingos do evento – dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de setembro – sempre às 11h e às 16h.

Piquete do Lago tem assado de cordeiro, shows e atividades para Piazada

Outro ponto da cidade que receberá visitantes e moradores com muitas atrações é o Piquete do Lago, instalado no Lago Joaquina Rita Bier, na entrada da cidade. Nele acontecem, aos sábados e domingos da programação, a partir das 10h, os assados de cordeiro, batizados de “Cordeiraço”, que serão seguidos do Papo de Churras, com assadores renomados e chefs convidados. Quem abre o fogo é o assador Marcelo Sartori no sábado (6). Já no domingo (7), o assado é com o chef Altemir Pessali. O público que prestigiar a programação poderá fazer uma degustação dos preparos.



No Piquete ainda acontecem shows musicais, dia 6, às 13h com Sons do Vento, e a programação especial, aos sábados e domingos, às 15h, para a Piazada com contação de histórias e recreação voltada à temática gaúcha que inclui brincadeiras como vaca-parada, gincana, confecção de boizinhos de batata, e até uma versão gaudéria de “Bobbie Goods” para colorir.



Cordeiro em evidência nos pratos do circuito Cozinha Gaúcha

Mais de 30 restaurantes de Gramado e outras oito cidades – Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Garibaldi, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Pinto Bandeira – integram o circuito Cozinha Gaúcha desta edição. Cada um dos empreendimentos participantes criou um prato exclusivo, tendo o cordeiro como protagonista, para integrar o cardápio durante os dias de evento.

“Festival Gaúchos”

De 5 a 28 de setembro de 2025 – Gramado/RS

Informações: www.festivalgauchos.com.br

Instagram: @festivalgauchos





PROGRAMAÇÃO:

DIARIAMENTE, de 5 a 28 de setembro

COZINHA GAÚCHA: 11h às 23h, nos restaurantes participantes

RÁDIO POSTE: 9h às 22h, nas quadras centrais da Av. Borges de Medeiros

LARGO DA BORGES: 11h às 19h Exposições

05/09 – SEXTA-FEIRA

RUA COBERTA

19h30 Os Fagundes



06/09 – SÁBADO

PIQUETE

10h Chegada dos cavalarianos

10h às 15h Cordeiraço com Chef Marcelo Sartori

13h Sons do vento

15h Papo de Churras

Piazada: Contação de Histórias: Nelson Haas

16h Piazada: Recreação e brincadeiras



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



RUA COBERTA

19h30 Quinteto da Canção Nativa: Grandes nomes da música nativista apresentando clássicos do Festival Califórnia da Canção Nativa do RS.



LARGO DA BORGES

16h30 Grupo de dança – Fagundes



07/09 – DOMINGO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço com Chef Altemir Pessali

15h Papo de Churras



BORGES DE MEDEIROS

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



12/09 – SEXTA-FEIRA

RUA COBERTA

19h30 Espetáculo Gaúchos e Cerimônia Oficial



13/09 – SÁBADO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço com Chef Marcos Livi

13h Jonas & Daniel

15h Papo de Churras

Piazada: Contação de Histórias: Xara Xaxa

16h Piazada: Recreação e brincadeiras



RUA COBERTA

09h às 22h Dança Rio Grande



BORGES DE MEDEIROS

11h Baile do Borges

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



LARGO DA BORGES

16h30 Grupo de dança – Fagundes



14/09 – DOMINGO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço com Chef Marcelo Bolinha

15h Papo de Churras

Piazada: Recreação e brincadeiras



RUA COBERTA

09h às 22h Dança Rio Grande



BORGES DE MEDEIROS

11h Baile do Borges

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



19/09 – SEXTA-FEIRA

RUA COBERTA

19h30 Renato Borghetti



20/09 – SÁBADO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço com Chef Jorge Aita

13h Grupo Tarca

15h Papo de Churras

Piazada: Contação de Histórias: Xara Xaxa

16h Piazada: Recreação e brincadeiras



RUA COBERTA

19h30 Juliano Bolfe



BORGES DE MEDEIROS

11h Baile do Borges

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



21/09 – DOMINGO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço

15h Papo de Churras

Piazada: Recreação e brincadeiras



BORGES DE MEDEIROS

11h Baile do Borges

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



26/09 – SEXTA-FEIRA

RUA COBERTA

19h30 Luiza Barbosa



27/09 – SÁBADO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço com Nicolas Heckel

13h Jonatas Cardoso

15h Papo de Churras

Piazada: Contação de Histórias: Xara Xaxa

16h Piazada: Recreação e brincadeiras



RUA COBERTA

19h30 João de Almeida Neto: Músicas que surgiram no mais importante festival nativista do RS, a Califórnia da Canção Nativa.

BORGES DE MEDEIROS

11h Baile do Borges

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



28/09 – DOMINGO

PIQUETE

10h às 15h Cordeiraço

15h Papo de Churras

Piazada: Recreação e brincadeiras



RUA COBERTA

16h Pepeu Gomes

18h Prêmio Cozinha Gaúcha

20h Luiz Marenco



BORGES DE MEDEIROS

11h Baile do Borges

16h Baile do Borges



CORETO

10h às 19h Exposições + receptivo cultural mateando

17h às 18h Bolanta Histórica



O Festival Gaúchos é apresentado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Patrocínio: Sicredi, Icatu Coopera, Banrisul, KTO, Rio Grande Seguros e Previdência. Apoio: Laghetto Largo da Borges, Materia Capitão Rodrigo e Sociedade Recreio Gramadense. Apoio institucional: Prefeitura Municipal de Gramado, Secretaria de Cultura de Gramado e Câmara Municipal de Gramado Realização: Instituto RSNASCE, Grupo Austral, Capacitá Eventos, Darte Entretenimento e Somos RS.