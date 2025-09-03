Mais de 200 jovens participaram da seleção para o serviço militar em Canela

Após o encerramento do prazo de alistamento em 30 de junho de 2025, a fase de seleção geral para o serviço militar obrigatório foi realizada entre os dias 27 e 29 de agosto, na sede da Junta de Serviço de Militar de Canela, anexada ao Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).

Conforme o secretário da Junta de Serviço Militar, Tiago Scain, 246 jovens participaram das avaliações médicas, testes físicos e entrevistas. Aqueles que forem aprovados seguirão para as etapas complementares, com a incorporação prevista para o primeiro semestre de 2026.

A Comissão de Seleção foi realizada pelo 10º Batalhão Logístico do Exército, sendo composta por 12 militares, incluindo entrevistadores, médicos e dentistas. Sob o comando do Capitão Paulo Ricardo Marques do Carmo, a equipe forneceu orientações e esclareceu dúvidas aos jovens.

Os jovens convocados que não compareceram na data agendada devem procurar a Junta de Serviço Militar o mais breve possível para regularizar sua situação e evitar débitos com o serviço militar. Para aqueles nascidos em 2007 ou anos anteriores que não se alistaram, o departamento informa que o alistamento continua durante todo o ano, mas com a cobrança de multa por atraso.

A Junta de Serviço Militar de Canela fica na Rua São Francisco, 199. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Para esclarecer dúvidas, você pode ligar para o telefone (54) 3282-5156 ou acessar o site oficial do Exército: alistamento.eb.mil.br.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

