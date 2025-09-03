Prefeitura de Canela lança Startup Lab para aproximar empresas locais de soluções inovadoras

Empresas e empresários de Canela têm até o dia 8 de setembro para se inscrever no Startup Lab, programa que busca conectar os desafios do setor produtivo com soluções desenvolvidas por startups e instituições acadêmicas de todo o Brasil.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado (SICT), e conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic).

Podem participar pequenas, médias e grandes empresas interessadas em adotar práticas de inovação aberta, ampliando competitividade e eficiência. As inscrições devem ser realizadas por este link.

“O programa é gratuito e as empresas interessadas em participar poderão apresentar suas dores e desafios internos, abrindo suas portas para startups, que poderão propor soluções. É uma ação pensada justamente para fomentar e apoiar empresas e empresários locais, ouvir e gerar oportunidades reais para os negócios”, destaca Gilberto Cezar, prefeito de Canela.

PROGRAMAÇÃO

Os encontros ocorrerão sempre às 17 horas, no Cidica, localizado na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira:

11/09/2025 – Ativação e Adesão: mobilização, apresentação do programa pelo Governo do Estado e cases de sucesso;

25/09/2025 – Workshop de Mapeamento;

13/11/2025 (prevista) – Aproximação: pitch day e rodadas de negócios com startups.