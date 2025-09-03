Presidente Felipe Caputo entrega ao Prefeito aprovação do Projeto de Lei que altera local do novo Ginásio Municipal de Canela

O Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, entregou nesta terça-feira, 2, ao Prefeito, Gilberto Cezar, a aprovação, por unanimidade, do Projeto de Lei Ordinária nº 054/2025, que altera o local previsto para a construção do novo Ginásio Municipal.

O projeto modifica dispositivos da Lei Municipal nº 4.860/2024, que autoriza o Executivo a receber recursos vinculados à contrapartida do Contrato de Concessão nº 145/2004, firmado entre a CORSAN e o Município. A medida garante a correta aplicação dos valores e a segurança jurídica necessária para a execução da obra em um novo espaço, mais adequado para sua implantação.

Originalmente previsto para o bairro Celulose, o ginásio teve seu local reavaliado após estudos técnicos apontarem limitações que inviabilizariam a obra. Com a mudança, a Prefeitura já conduz estudos de impacto no bairro Canelinha, provável novo endereço de instalação.

Segundo Caputo, a decisão representa um passo importante para o futuro do esporte em Canela: “A Câmara atuou com responsabilidade ao aprovar esta alteração. O novo ginásio será um espaço fundamental para fortalecer o esporte, a convivência social e o desenvolvimento da cidade”, destacou o presidente do Legislativo.

A alteração não muda a finalidade do investimento: os recursos permanecem destinados à construção de um ginásio poliesportivo moderno, que atenderá toda a comunidade, garantindo mais infraestrutura para esporte e lazer.