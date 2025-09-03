Setembro Amarelo: um mês que reforça os cuidados da saúde mental

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma ampla programação alusiva ao Setembro Amarelo: mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Em 2025, o Centro de Valorização da Vida (CVV), apresenta a campanha com o tema “Conversar pode mudar vidas”.

SOBRE O SETEMBRO AMARELO

Setembro Amarelo é um movimento, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Idealizada ainda no final de 2014 por diversas entidades, entre elas o CVV, teve sua primeira edição em 2015. A cor “amarela” é usada mundialmente como referência direta ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, comemorado em 10 de setembro

DICAS PARA CUIDAR DA SAÚDE MENTAL

Conforme especialistas, entre as estratégias e práticas eficazes para melhorar a saúde mental, está a prática de exercício que libera endorfinas, hormônios que ajudam a melhorar o humor e reduzir o estresse. Por isso, priorizar o autocuidado, reservando tempo para atividades que proporcionem prazer e relaxamento, como hobbies, exercícios físicos, meditação ou momentos de lazer, são fundamentais para uma boa saúde mental, além de outros hábitos. Confira algumas dicas essenciais:

– Adote uma alimentação saudável: Uma alimentação balanceada, rica em vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, fornece os nutrientes essenciais para o cérebro funcionar bem.

– Tenha boas noites de sono: Dormir o suficiente e com qualidade é fundamental para a saúde mental. É durante o sono que o organismo se recupera do estresse diário e faz ajustes essenciais no cérebro, consolidando memórias e regulando emoções.

– Pratique exercícios físicos regularmente: A atividade física é uma das práticas mais simples e eficazes para melhorar a saúde mental. Exercitar-se libera neurotransmissores e hormônios do bem-estar (como endorfinas e serotonina) que atuam diretamente no humor, reduzindo o estresse e a ansiedade.

– Experimente meditação e técnicas de mindfulness: Meditação, mindfulness (atenção plena) e outras técnicas de relaxamento mental são práticas simples que trazem grandes benefícios para a saúde emocional.

– Cultive conexões sociais e apoio emocional: Relacionamentos saudáveis são um ingrediente essencial para a saúde mental. Reservar tempo para conviver com família, amigos e comunidade traz um senso de pertencimento, apoio e propósito que nos ajuda a enfrentar melhor o estresse.

– Pratique a gratidão e o pensamento positivo: Pode parecer simples, mas adotar uma atitude de gratidão no dia a dia traz benefícios reais e mensuráveis para a saúde mental. A ideia não é ignorar problemas e, sim, dedicar alguns minutos para reconhecer coisas boas (por mais simples que sejam) e valorizar aspectos positivos da vida.

– Evite o abuso de álcool e outras substâncias: Cuidar da saúde mental também envolve evitar hábitos que possam prejudicá-la, e aqui entra o alerta sobre álcool e drogas. O consumo exagerado de álcool pode ter efeitos nocivos sobre o equilíbrio emocional.

ACADEMIA MUNICIPAL

Atualmente, a Academia Municipal de Canela, atende um público de 18 a 89 anos, que são encaminhados pelos profissionais de saúde do SUS. De acordo com um levantamento realizado em 2024, a maioria dos atendimentos ocorrem em pessoas com doenças como ansiedade e depressão, reforçando a importância da atividade física para melhorar a saúde mental. Conforme os profissionais, os treinos são individualizados e acontecem duas vezes por semana em dias alternados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (54) 3282-5108 ou pelo Whatsapp: (54) 9 9125-8462. O serviço é totalmente gratuito à população e ofertado somente por encaminhamento.

CONTATOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL EM CANELA

Caps: Rua São Francisco, nº 180, Canela · Horário de atendimento: 7h às 17h. Telefones: (54) 3282 5159 / (54) 9 9112-8691 (WhatsApp). E-mail: caps@canela.rs.gov.br

UBSs: São Luiz: 3282-5115; Canelinha: 3282-5116; Santa Marta: 3282-5112; Leodoro: 3282-5117 e Central: 3282-5119.

CVV: telefone 188 ou pelo site: www.cvv.org.br

Acesse aqui a programação completa do Setembro Amarelo no município.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela