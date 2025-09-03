Vereadores Rodrigo Rodrigues e Graziela Hoffmann, juntamente com o vice-prefeito tratam sobre serviços da CORSAN e RGE no Ministério Público de Canela

Na tarde desta quarta-feira, 03, os vereadores Rodrigo Rodrigues e Graziela Hoffmann, acompanhados do vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, o Tolão, estiveram na sede do Ministério Público de Canela para tratar de questões relacionadas à CORSAN e à RGE.

Durante a reunião, foram discutidos os ajustes finais do relatório da Comissão Especial Temporária, criada na Câmara de Vereadores para fiscalizar os serviços prestados pela CORSAN no município. O encontro que também abrangeu reclamações envolvendo a RGE, teve como objetivo principal debater demandas trazidas pela comunidade a respeito da qualidade dos serviços oferecidos por ambas as empresas.

O relatório é resultado de um amplo levantamento de dados realizados pela comissão ao longo dos últimos meses, garantindo que fosse expressado o nível mais alto de representação real da situação que envolve a empresa.

Integram a comissão o vereador Rodrigo Rodrigues como relator, a vereadora Graziela Hoffmann como presidente e os vereadores membros Lucas Dias, Nene Abreu e Cabo Antônio, que participaram ativamente para os levantamentos realizados.

Segundo os parlamentares, o relatório final será entregue nos próximos dias, reunindo apontamentos que buscam soluções para os problemas enfrentados pela população decorrentes da má prestação de serviços por parte da CORSAN.