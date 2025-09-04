As Verdades Ditas Pelo Vereador Rodrigo

O vereador Rodrigo Rodrigues vem se destacando não apenas na Câmara de Vereadores, mas também pelos textos que escreve para o portal Gramado News. Como é bem articulado, o dom da escrita certamente veio no pacote.

Em um dos seus últimos textos, Rodrigo cita uma frase bastante usada pelos locais: “Canela sendo Canela”. Geralmente dita de forma depreciativa, ela nada mais é do que uma constatação de atitudes que parecem típicas da nossa comunidade — e que, muitas vezes, revelam um certo atraso de pensamento diante dos acontecimentos da cidade.

Pra ser bem direto: o canelense, na maioria das vezes, não gosta de se orgulhar da própria cidade. E isso não é de hoje. Diversos prefeitos já se queixaram da notória baixa autoestima que acomete os moradores daqui.

Tem coisa errada acontecendo por aqui? Óbvio que sim. Mas parece que temos dificuldade de valorizar o que é bom. E isso vale não só para o poder público, mas também para a iniciativa privada.

Anos atrás, uma grande indústria deixou Canela e se mudou para a vizinha Gramado. Foi o caos. Como pudemos perder uma empresa que sempre foi modelo, referência e geradora de centenas de empregos?

Anos depois, ela voltou — mais estruturada e ainda maior — para o nosso Distrito Industrial. E aí eu pergunto: foi elogiada? Quantas pessoas consomem seus produtos (de qualidade elevada) em vez de optarem por outros as vezes mais baratos e, consequentemente, inferiores?

Setembro Amarelo

Já falei em diversos espaços sobre a importância da saúde mental. Acredito que, nos últimos anos, várias barreiras foram vencidas. Muitos tabus ficaram pelo caminho.

Mente sã é item essencial para uma vida com qualidade. Não se furte de pedir ajuda, de conversar com pessoas próximas ou com quem você se sentir seguro.

A depressão e outras doenças da mente não escolhem bolso, idade, aparência ou qualquer outro detalhe. Eu já precisei de ajuda. Não é feio — e é essencial perder o medo.

Se você tem algum amigo, parente ou conhecido passando por isso, leve a sério. Não é “frescura”, não se sai dessa sozinho e, sim, pode acontecer com qualquer pessoa.

Melhora no Semblante

Vi a entrevista do prefeito Gilberto Cézar aqui na Folha e tive a oportunidade de entrevistá-lo na manhã de hoje, na Clube.

Comparado à sua última visita à rádio, achei o semblante de Gilberto bem mais tranquilo. Respondeu várias questões com propriedade e demonstrou confiança nos projetos que quer tirar do papel.

Cito aqui a reforma da rodoviária, o novo Parque do Palácio, além do Teatrão, da Casa de Pedra e do Ginásio Municipal.

Os Sabores de Canela

A gastronomia de Canela é maravilhosa. Você dá ainda mais valor quando viaja. Temos opções para todos os gostos e bolsos que não ficam devendo a nenhum local.

Muita coisa feita aqui é — pra variar um pouco — mais reconhecida fora da cidade do que dentro.

Dito isso, o Sabores de Canela 2025 começa hoje, e você terá a chance de comer muito bem em diversos restaurantes locais.

Não perca tempo: prestigie. Vale muito a pena. O gordinho aqui recomenda!