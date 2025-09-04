Desfile Cívico da Independência acontece em Canela neste domingo

O tradicional Desfile Cívico em homenagem à Independência do Brasil será realizado neste domingo, dia 7 de setembro. A concentração será na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, com início às 14 horas, seguindo pela Rua Felisberto Soares e Avenida Osvaldo Aranha, até a Praça João Corrêa.

A organização do desfile projeta a participação de 56 instituições entre escolas, forças de segurança pública e outras entidades envolvidas. Antes do desfile, às 13h45, será realizado o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e do Município de Canela na Praça João Corrêa.

Em caso de chuva no domingo, o evento será transferido para o dia 20 de setembro e acontecerá, no mesmo horário, antes do desfile do Dia do Gaúcho, marcado para às 16 horas. A Prefeitura confirmará por meio das redes sociais, caso a transferência de data ocorra.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela