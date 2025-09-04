Edição 685, de 04 de setembro de 2025

Destaques da semana:



– Setembro Amarelo – Canela mobiliza rede de saúde mental e ações de prevenção. Profissionais relatam atendimentos, Prefeitura apresenta serviços e especialistas alertam para os cuidados no ambiente de trabalho.



– Semana da Pátria – Veja a programação completa para este final de semana.



– 360 Graus – Prefeito Gilberto Cezar não será candidato a deputado estadual.



– Opinião Forti – O canelense que só reclama de Canela?



– Sabores de Canela – Festival celebra identidade gastronômica da cidade.

Leia a edição completa abaixo no Flipbook ou BAIXE AQUI EM PDF