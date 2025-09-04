Gramado recebe a primeira etapa do projeto “15 Anos Dourados” do Instituto do Câncer Infantil

O mês de setembro marca não apenas a campanha nacional de conscientização sobre o câncer infantojuvenil, mas também um dos momentos mais emocionantes do calendário do Instituto do Câncer Infantil: o projeto 15 Anos Dourados. Idealizado e promovido pelo fotógrafo Dionathan Santos, o projeto chega à sua nona edição celebrando a vida de 15 debutantes, e inicia suas festividades com três dias especiais em Gramado, de 1º a 3 de setembro.

Essa primeira etapa do projeto é dedicada ao book fotográfico das debutantes, um momento que vai muito além das fotos: é sobre autoestima, sonhos e memórias eternizadas. A viagem reúne 40 pessoas, entre as aniversariantes e equipe de apoio, e só é possível graças a uma rede de parceiros que abraça a causa e contribui para transformar cada detalhe em algo único.

Este ano, o Wyndham Gramado Termas Resort & SPA abriu as portas para hospedar o grupo com conforto e acolhimento; o Mamma Mia Gramado foi responsável pelo delicioso almoço de boas-vindas; a Ferrovia Secreta garantiu uma sequência mágica de comida americana para as meninas no jantar da primeira noite; o Hard Rock Café Gramado foi o cenário da celebração no dia do ensaio, unindo música e gastronomia para tornar a experiência ainda mais especial; a Jorge Bischoff presenteou cada debutante com um tênis branco exclusivo, símbolo de estilo e lembrança afetiva desse momento; e a Inês Noivas, de Novo Hamburgo, vestiu cada menina com um traje digno de princesa para as fotos e para a grande noite.

“Essa primeira parte do projeto é muito importante. É o início do nosso Setembro Dourado, um momento de conexão, alegria e valorização da história de cada menina. Com um número tão expressivo de debutantes este ano, o envolvimento e a dedicação dos parceiros são fundamentais para que tudo aconteça com excelência”, destaca Dionathan Santos.

A festa dos 15 Anos Dourados será no dia 28 de setembro, com uma grande festa na AABB Porto Alegre, reunindo familiares, amigos e apoiadores para celebrar a vida, a superação e os sonhos realizados. Mas é em Gramado que tudo começa, com sorrisos, abraços e registros que ficarão para sempre na memória das meninas e de todos que participam dessa corrente do bem.

Sobre o Instituto do Câncer Infantil

Fundado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao diagnóstico, tratamento e apoio a crianças e adolescentes com câncer. Reconhecido nacionalmente por seu atendimento humanizado e multidisciplinar, o ICI também realiza ações de prevenção, conscientização e acolhimento às famílias.