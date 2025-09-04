Parques Bondinhos Canela oferece 50% de desconto para gaúchos entre 1º e 21 de setembro

Em alusão às comemorações da cultura gaúcha, o Parques Bondinhos Canela promove uma ação especial voltada aos moradores do Rio Grande do Sul. Entre os dias 1º e 21 de setembro, os visitantes residentes no Estado terão 50% de desconto nos ingressos para o passeio de bondinhos, principal atrativo do complexo.

Para garantir o benefício, é necessário apresentar um comprovante de residência no Rio Grande do Sul junto de um documento oficial com foto. O desconto será válido exclusivamente para ingressos utilizados dentro do período da ação, não sendo permitido o uso após a data limite.

Cada morador poderá estender a promoção para até cinco pessoas, desde que esteja presente no momento da compra e da apresentação dos documentos. O desconto é individual, não acumulativo com outras promoções, e se aplica apenas ao passeio do bondinho.

Segundo a gerente do Parque, Janice Iparraguirre, a iniciativa busca valorizar o público local neste mês emblemático para os gaúchos. “Setembro é um período de grande significado para o Rio Grande do Sul, marcado pela valorização da nossa cultura e identidade. Queremos que os moradores se sintam ainda mais parte do nosso parque e tenham a oportunidade de vivenciar a experiência de contemplar a vista da Cascata do Caracol de um ângulo privilegiado, e aproveitar toda natureza que cerca o parque”, afirma.